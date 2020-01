Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) lädt am Dienstag, 7. Januar, um 17 Uhrwieder zum "Geschichten vom Flohmarkt" im Bücherflohmarkt in der Hauptstraße 66. Für Kinder ab sieben Jahren erzählt Karin Warnken Geschichten. Der Eintritt ist frei, Spenden, Spenden werden jedoch gern entgegen genommen.

Weitere Termine sind Dienstag, 21. Januar, 4. Februar und 18. Februar.