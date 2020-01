Bärbel Kraemer

Bad Belzig Das Parken in der Bad Belziger Innenstadt wird teurer. Die Brötchentaste, über deren Wegfall zuletzt in den städtischen Ausschüssen debattiert wurde, bleibt jedoch erhalten. Darauf verständigte sich die Stadtverordnetenversammlung und brachte damit einen ersten Baustein zur "Steuerung des Innenstadtverkehrs" auf den Weg.

Jana Stephan (CDU) hatte zu Beginn der Debatte daran erinnert, dass die letzte Änderung der Parkgebühren 2002 und die Einführung der Brötchentaste 2009 erfolgte. "Nach zehn Jahren sollte eine Änderung stattfinden. Sie tut niemandem weh", warb Stephan.

Die Christdemokraten, die einen entsprechenden Antrag formuliert hatten, favorisierten in diesem Zusammenhang den Wegfall der Brötchentaste. "Sie erzeugt ein hohes Verkehrsaufkommen in der Stadt, ohne adäquate Einnahmen", so die Begründung. Zugleich wurde darauf verwiesen, dass durch das kostenlose Kurzzeitparken über 15 Minuten die Verweildauer der Kunden in der Altstadt unterbunden und in diesem Zusammenhang in der Regel auch auf den Schaufensterbummel verzichtet wird. Wer nicht bereit ist, ein Parkticket zu lösen, soll auf die nahe gelegenen und kostenlosen Parkplätze am Stadtrand ausweichen. Nur so könne auf lange Sicht die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verbessert werden.

Gegen die Abschaffung der Brötchentaste, aber für eine Erhöhung der Parkgebühren, sprach sich Claudia Wipfli (Die Linke) aus. Ablehnung erfuhr der neuerliche Versuch einer Reduzierung des Innenstadtverkehrs durch Simone Lüdecke (Gewerbeverein/Wir vom Dorf). Sie kritisierte, dass es an einer grundlegenden Diskussion im Vorfeld und an Gesprächen mit Betroffenen und Beteiligten gefehlt hätte.

"Wir reden seit sechs Jahren darüber, Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungskonzept umzusetzen. Was wir vorschlagen, wäre ein erster, softer Schritt mit dem man anfangen könnte", stellte Tobias Paul (CDU) klar.

Dennoch fand der ursprüngliche Vorschlag der CDU, künftig einen Euro für eine 30minütige Parkzeit zu verlangen, keine Mehrheit. Stattdessen verständigte man sich darauf, dass das Parken in der Innenstadt künftig in der Zeit von 9.00 bis 17.00 Uhr 1 Euro pro volle Stunde kosten soll. Im Verlauf der Diskussion regte Achim Wehrle (Bündnis 90/Die Grünen) weiter an, langfristig auch darüber nachzudenken, ob tatsächlich alle im Altstadtbereich vorhanden Parkgelegenheiten tatsächlich gebracht werden. Als ersten Schritt einer Verkehrsberuhigung im Innenstadtbereich unterstützte die SPD den Antrag der CDU. Die Sozialdemokraten traten insbesondere dafür ein, dass künftig auch bargeldlos Parktickets gekauft werden können. Sie regten die Einführung des Handyparkens an. Damit wird es möglich, Parkgebühren zeitgemäß digital zu bezahlen. Neue Technik muss nach Aussage der Ordnungsamtsleiterin Petra-Isa Tersch dafür nicht angeschafft werden, die Einführung der erforderlichen App ist möglich.