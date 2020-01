Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet zogen Rathenower Kinder der katholischen St. Georg-Gemeinde mit ihrem Sternträger durch Rathenow und sprachen den Segen für das Jahr 2020. Am Montag zog es sie in das Rathaus Rathenow und das Kreishaus am hiesigen Ort. Zum 62. Mal wurden die Sterninger vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" ausgesandt. Kinder sammeln dabei für Kinder. In diesem Jahr steht die Haussammlung unter dem Motto Frieden im Libanon und weltweit. Der Frieden beginne schon im Kleinen, in der Familie, an der Arbeitsstelle und reicht bis zur weltpolitischen Bühne, heißt es von den Sternsängern. Die Kinder und Jugendlichen haben sich im Vorfeld ihres Auszuges vorbereitet und über den Libanon - einem Nachbarn Syriens informiert. Mit dem Krieg vor der Haustür nimmt der Staat zahlreiche Flüchtlinge auf. Dort leben Muslime und Christen. Projekte haben sich die Rathenower genauer angeschaut, die zum Frieden beitragen. Eines davon ermögliche das gegenseitige Kennenlernen von Menschen beider Religionen. "Es gibt eine goldene Regel", weist einer der Könige hin: "Behandele deine Mitmenschen, wie du selbst behandelt werden möchtest."

Die Sammlung, die an der Segensausbringung der Heiligen Drei Könige geknüpft ist, endet mit dem Gottesdienst am kommenden Sonntag. "Eigentlich sind die Heiligen Drei Könige ausgezogen mit der Erscheinung des Herren am 6. Januar, um den Menschen den Segen des Jesus-Kindes zu bringen", erklärt Pfarrvikar Markus Hartung. Heute sammeln die Kinder in ihren Ferien, die Aussendung erfolgt kurz nach dem Weihnachtsfest. Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus: Über 200 Häuser und Familien wurden von den Sternsingern der St. Georg-Gemeine in Premnitz und Rathenow gesegnet. Dabei sind rund 7.000 Euro zusammengetragen worden. Über 50 Millionen kamen 2019 deutschlandweit zusammen.

Weitaus länger als die Sammlung für Entwicklungshilfeprojekte ist die Tradition der Sternsinger. Belege gäbe es aus dem 16. Jahrhundert (wikipedia.de).