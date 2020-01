Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck/Birkenwerder (MOZ) Mit erhöhtem Verkehrsaufkommen ist ab Mittwoch in Mühlenbeck und Birkenwerder zu rechnen. Denn die Schönerlinder Straße (Bundesstraße 109) wird wegen Bauarbeiten auf einem Teilstück für Kraftfahrzeuge gesperrt. Auf diesem Abschnitt, der die Autobahn A 10 unterquert, wird die Fahrbahn einschließlich der Entwässerungsanlagen erneuert. Die Arbeiten dauern nach Angaben des Berliner Verkehrssenats voraussichtlich bis Ende Februar an.

Der Verkehr wird ortsnah über die parallel verlaufende Hobrechtsfelder Chaussee mit Anbindung über Bucher Straße beziehungsweise Schönerlinder Chaussee umgeleitet. Radfahrer und Fußgänger können den gesperrten Bereich passieren.

Da der Verkehr in dem Bereich erheblich beeinträchtigt wird, empfiehlt der Verkehrssenat, den Bereich weiträumig zu umfahren. Als mögliche Ausweichstrecken werden weiter westlich die B 96 und B 96 a mit dem Anschluss 33 an die A 10 in Birkenwerder sowie die L 21 mit Anschluss 34 (A 10) in Mühlenbeck genannt. Die Verkehrstipps sind mit der Verkehrsbehörde des Kreises Oberhavel abgestimmt.