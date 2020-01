Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Auch für das Jahr 2021 stehen wieder 50.000 Euro im Nauener Haushalt als Bürgerbudget zur Verfügung. Vorschläge, für was das Geld genutzt werden soll, können ab sofort eingereicht werden.

Neu ab diesem Jahr ist, dass alle Nauener, nicht nur die Bewohner der Kernstadt, Vorschläge einreichen können. Gedacht ist das Bürgerbudget für kleine Investitionen, Werterhaltungen oder auch für kulturelle Veranstaltungen. "Das Bürgerbudget ist jetzt eine feste Größe im Nauener Haushalt und ist in den vergangenen Jahren schon gut angenommen worden. Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich beteiligt und es dürfen gerne noch mehr werden! Je konkreter die Vorschläge sind, desto leichter fällt die Beurteilung in der Verwaltung und bei den Stadtverordneten", sagte etwa Daniela Zießnitz, Nauens stellvertretende Bürgermeisterin,zum Thema.

Christian Beckmann, Nauens Kämmerer, erläuterte: "Das Verfahren funktioniert folgendermaßen: Einwohner des gesamten Stadtgebietes, die mindestens 16 Jahre alt sind, können jeweils bis zu drei Vorschläge an die Kämmerei einreichen. Abgabetermin der Vorschläge ist immer der 31. März des Vorjahres. Termin für das Haushaltsjahr 2021 ist also der 31. März 2020."

Die Vorschläge sind an die Stadt Nauen, Kämmerei, Rathausplatz 1 zu richten. Sie können schriftlich, mündlich zur Niederschrift in der Kämmerei oder elektronisch an buergerbudget@nauen.de eingereicht werden. Auf dem Vorschlag sind der vollständige Name, die Anschrift, das Geburtsdatum und der konkrete Vorschlag mit einer kurzen Erläuterung anzugeben.