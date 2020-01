MOZ

Strausberg (MOZ) Wie der Polizei am Sonntag gemeldet wurde, verschafften sich Unbekannte in der Nacht von Samstag zu Sonntag gewaltsam Zugang zum Innenraum einesVW Caddy, der in der Großen Straße abgestellt gewesen war. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter diverse Werkzeuge sowie einen Staubsauger aus dem Kleintransporter. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 1300 Euro.