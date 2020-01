GZ

Zehdenick (MOZ) In einem Lokal im Havelweg ist in der Nacht zu Sonnabend ein 16-jähriger Oberhaveler mit einem 23-jährigen Oranienburger und einem 22-jährigen Berliner in Streit geraten.

Der Jugendliche schlug die beiden Älteren und verletzte sie leicht. Als die Polizei eintraf, schlug der 16-Jähri gegen den Streifenwagen. Der alkoholisierte Jugendliche musste gefesselt und in Gewahrsam genommen werden.

Während dessen versuchte eine Gruppe die Beamten zu schlagen, wobei ein Polizist im Gesicht getroffen, jedoch nicht verletzt wurde. Die Polizei nahm mehrere Ermittlungsverfahren auf – unter anderem wegen Körperverletzung.