Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Demnächst reißen sie wieder ihr gefährliches Maul auf – die Löwen. Das heißt, eigentlich sind sie ganz lieb und knurren nur ein bisschen, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Oberhavels Löwen, das sind die Wirtschaftsjunioren und die sind gestandene Jungunternehmer. Sie geben jungen Menschen eine Chance, ihre Ideen für ein Produkt, ein Unternehmen oder eine Dienstleistung vor Publikum vorzustellen. Eventuell steigt dann ein Löwe als Geldgeber ein, um daraus wirklich ein Geschäft zu machen.

Was im Fernsehen als "Höhle der Löwen" bekannt ist, heißt in Oberhavel "Schule der Löwen". Doch das publikumswirksame Format zieht nicht nur auf dem Bildschirm. Als die Wirtschaftsjunioren vor einem Jahr zum ersten Mal in das Oranienwerk einluden, schlug das Projekt und die Präsentation hohe Wellen. Grund genug, es zu wiederholen.

Niemand geht leer aus

Seit September laufen die Vorbereitungen für die zweite Auflage der Schule der Löwen. Diese findet am Freitag, 24. Januar, wieder im Oranienwerk statt. "Es können sich noch Schülerinnen und Schüler mit ihren Ideen vorstellen", sagt Cheforganisator und Ressortleiter bei den Wirtschaftsjunioren Oberhavel, Jens Stein. Acht Vorschläge können den Löwen präsentiert werden. "Vier Teilnehmer haben wir, vier suchen wir noch", sagt Jens Stein.

2019 gab es die unterschiedlichsten Vorstellungen. So suchte der Gymnasiast Erik Dubs beispielsweise einen Finanzpartner für eine Veranstaltungs-App, zwei Brüder (zehn und zwölf Jahre) wollten in Lehnitz ein Brötchen- und Bringedienst auf die Beine stellen und der zwölfjährige Johann Eger aus Nieder Neuendorf stellte seine selbstgemachte "Nestelschürze" für Demenzkranke, an der Spielzeug und Schnüre hingen, die sich gut anfühlen vor. Der Zwölfjährige gewann schließlich das Voting und erhielt nicht nur viel Applaus, sondern auch einen Preis im Wert von 750 Euro.

Auch in diesem Jahr geht kein Teilnehmer der neuen Löwenstaffel leer aus. Das sogenannte Goody-Bag enthält unter anderem eine Schirmmütze, eine Löwentasse und Eintrittskarten im Wert von 150 Euro. Hauptsponsor und Schirmherr der neuen Runde ist der Hennigsdorfer Glückwunschkartenverlag Kurt Eulzer Druck.

Löwen im Unterricht

Der Eintritt ist kostenlos und auch ein Büffet erwartet die Besucher der Veranstaltung. "Wir wollen das Haus voll bekommen", sagt Jens Stein. "Wir sind im November in die Schulen gegangen, um für die Löwenschule zu werben", sagt Jens Stein. Das sei für die Schulen allerdings "eigentlich zu spät gewesen, weil dann schon alle Unterrichtspläne stehen", so Stein. Nächstes Jahr wollen die Schule-der-Löwen-Macher daher schon im Juni starten. "So kann auf Wunsch einiger Lehrer die Ideen-Suche und die Präsentation der Projekte in den Unterricht eingebaut werden. Da haben alle etwas davon." Und die dritte Staffel wäre dann auch gesichert.