MOZ

Petershagen (MOZ) Ein aufmerksamer Anwohner hat am Sonntag einen Diebstahl auf der Baustelle an der Grundschule vereitelt.Der Mann hatte in der Dorfstraße zunächst ein lautes Geräusch von der Baustelle gehört. Als er dem nachging, bemerkte er einen weißen VW Bus, der auf dem Gelände abgestellt war. Als sich der Zeuge der Baustelle näherte, sprang ein Mann in das Auto und fuhr davon. Wie sich herausstellte, hatte der Flüchtende einen Container aufgebrochen und sich bereits Kabel zum Abtransport zurechtgelegt. Nun ermitteln Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland zur Identität des Täters.