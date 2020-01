Pilz

Fürstenberg (MOZ) Ein aufgeregtes und vor allem sehr emotionales Wahljahr 2019 ist zu Ende gegangen. Für den wiedergewählten Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) verbindet sich der Jahreswechsel mit der Hoffnung, dass zahlreiche Projekte sowohl von den Stadtverordneten als auch der Stadtverwaltung nun auf den Weg gebracht werden können. "Vor allem in einer sachorientierten Arbeit, die die Stadt nach vorne bringt", erklärte Philipp.

Dass es objektiv bei einigen Themen länger dauerte, lag etwa im Rathaus an der problematischen Personal-Situation, so dass mehrere Vorhaben in der Warteschleife kreisen. Allerdings nur bis April: Stefan Kadatz, der künftige Leiter des Bauamtes, werde seine Arbeit dann aufnehmen und könne der Stau aufgelöst werden.

Finanziell steht die Kommune gut da dank guter Haushaltsführung, betont der Bürgermeister. Fünf Millionen Euro befinden sich in der Rücklage. Allerdings gebe es nach wie vor ein strukturelles Defizit wie in vielen anderen Kommunen.

Zu berücksichtigen seien zudem große Probleme bei der Auftragsvergabe. "Es finden sich manchmal schlicht keine Firmen, die den Auftrag realisieren wollen", so Philipp. Er erinnerte an die Strangsanierung der Drei-Seen-Grundschule, die auf Eis gelegt werden musste. Für 2019 war ein Teil davon geplant, 2020 komme sie mit Sicherheit, versicherte Robert Philipp.

Eine andere Unwägbarkeit sind die Fördermittelgeber, weil diese oft Probleme haben, für die Kommune passgenau Zuwendungen auszureichen. Oder aber, weil es auch dort einen Bearbeitungsstau gebe. Auf gutem Wege befindet sich die Kommune unterm Strich bei den wichtigen und für Fürstenberg bedeutenden Vorhaben: Ende 2020 soll der Start der 1,6 Millionen Euro teuren Sanierung des Hauses Friedrich-Wilhelm-Straße 4 erfolgen. Die Brücke zum Yachthafen solle ebenfalls gebaut werden – beides mit einer Zwei-Drittel-Förderung des Programms Aktive Stadtzentren. Ebenso werde der Flurbereich im Haus am Markt 5 erneuert und eine Barrierefreiheit geschaffen.

Sachliche Vorschläge

Abhängig vom Bescheid über Drittmittel sei man freilich noch immer beim Vorhaben Wasserspielplatz (150 000 Euro), und dem Ausbau des Busparkplatzes am Bahnhof. Die Modernisierung der Radwege obliege dem Landkreis, wobei die Kommune Teilarbeiten erledigen soll. Seit mehreren Jahren werde das Projekt geplant. Mittel aus der "Gemeinsamen regionalen Wirtschaftsplanung" (GRW) des Bundes ließen aber auf sich warten.

Von dem Programm könnte Fürstenberg bei dem wohl teuersten Vorhaben der letzten Jahre profitieren: dem Bau der Havelbrücke (rund 3,8 Millionen Euro). "Es sieht gut aus, dass wir aus dem GRW-Programm eine Förderung erhalten."

Philipp freut sich über die engagierte Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften Digitales und Klimawandel, vor allem aber auf "sachlich orientierte, machbare Vorschläge, die in konkrete Projekte münden können", erklärt er. So könne es gelingen, die Stadt in schwierigen Zeiten voranzubringen. Wobei er sich schon jetzt bei den vielen, ehrenamtlich arbeitenden Fürstenbergern bedanken wolle, "die die Stadt am Laufen halten".

Auch deshalb werde die Kommune bei den freiwilligen Leistungen etwa für Soziales, Kultur und Sport in diesem Jahr rund 900 000 Euro ausgeben.