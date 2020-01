Brian Kehnscherper

Neuruppin (MOZ) Ein 20-Jähriger ist am Sonntag von einer Gruppe Jugendlicher zusammengeschlagen und ausgeraubt worden. Der junge Mann fuhr gegen 19.30 Uhr an der Klosterkirche vorbei, als er vom Fahrrad geholt worden ist. Die Gruppe soll ihn geschlagen und getreten sowie ihm Bargeld und Mobiltelefon abgenommen haben. Anschließend flüchteten die Jugendlichen in Richtung Regattastraße. Der 20-Jährige ging zu einem Anwohner, der dann die Polizei verständigte. Die Beamten suchten noch die nähere Umgebung des Tatorts ab, konnten aber niemanden antreffen. Der Geschädigte musste seine Verletzungen im Krankenhaus behandeln lassen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Tatverdächtigen sollen zwischen 16 und 25 Jahre alt sein, südländisch aussehen und mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet gewesen sein. Einer der Männer trug Jeans und weiße Turnschuhe. Wer zu besagtem Zeitraum rund um Klosterkirche und Regattastraße Personen gesehen hat, auf die diese Beschreibung passt, und Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, der Polizei unter 03391 3540 die Hinweise mitzuteilen.