Ulrike Gawande

Netzeband (MOZ) Geht es nach dem Amt, soll die Bewirtschaftung der Temnitzkirche in Netzeband der Förderverein Temnitzkirche, der seit Jahren den Theatersommer auf die Beine stellt, übernehmen.

Das berichtete Amtsdirektor Thomas Kresse bei einem Vor-Ort-Termin des Amtsausschusses. Bis dato war seine Verwaltung für die Vermarktung des restaurierten Gebäudes verantwortlich. Doch sieht Kresse das nicht als wesentliche Aufgabe seiner Mitarbeiter an. "Wir sehen hier mehr Potenzial, als wir abrufen können." Im Amt gebe es aber keine Marketingabteilung, so dass nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden können.

Mit Hilfe von Ehrenamtliche

Der Förderverein will diese Aufgaben zunächst mit Hilfe von Ehrenamtlichen stemmen. 100 Mitglieder hat die Gruppierung, deren stellvertretende Vorsitzende und Pressesprecherin Ute Schindler das Interesse des Fördervereins auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt. "Wir wollen Kultur in der Region fördern, und da gehört auch die Kirche dazu." Aktuell werde ein Konzept erarbeitet, das dem Amt vorgelegt werden soll. Eigentümer des Gebäudes soll jedoch weiter die Gemeinde bleiben, die auf ihrer nächsten Gemeindevertretersitzung am 20. Januar über die Umstrukturierungspläne abstimmen wird. Bürgermeister Bernd Müller steht dem Betreiberwechsel aber überaus positiv gegenüber: "Wir wollen den Theatersommer."

Mehr als Vermietung

Ute Schindler betont jedoch, dass es nicht nur um das reine Vermieten der Temnitzkirche gehe. "Wir wollen vor Ort sein und mit den Gästen ihre Wünsche besprechen. Außerdem muss die Kirche geheizt und sauber gemacht werden." Für die 2019 errichtete Toilettenanlage mit Duschen direkt neben der Kirche ist weiter das Amt zuständig. Zwei Vereinsmitglieder, die in Netzeband leben – Robert Vogel und Maren Marschmeier – sollen dabei die Rolle des Ansprechpartners vor Ort übernehmen. Werfe die Vermarktung Geld ab, könne über eine bezahlte Stelle nachgedacht werden, so Schindler, die darauf hinweist, dass der Verein bereits früher für die Temnitzkirche zuständig war, bevor diese Aufgabe das Amt übernehmen wollte. "Wir haben also Erfahrung."

Lesungen und Termine für Kinder

So sollen neue Veranstaltungsformate wie Lesungen oder Angebote für Kinder zu den bereits vom Verein organisierten Konzerten, dem Feuerwehrball, dem Yoga-Festival und den zahlreichen Hochzeiten hinzukommen. "Ich baue gerade die Webseite um, damit Hochzeitspaare oder Vereine die Räumlichkeiten buchen können." Welcher Service angeboten werden soll, werde noch beraten, so Schindler. Auch eine Preisliste sei in Arbeit. Doch Amtsdirektor Kresse möchte weg von dem Anspruch, dass Kultur Geld bringen muss. Er will Verständnis für das Thema wecken. "Kultur wird vermutlich immer ein Zuschussgeschäft bleiben."

Doch Kresses Ideen für Netzeband hören nicht bei der Temnitzkirche, die er schon als kleine Schwester der Neuruppiner Kulturkirche sieht, auf. Er möchte zudem das Gutshaus mit der vermutlich ältesten Treppe Brandenburgs, und in dem bereits in der ersten Etage ein Arbeitseinsatz stattfand, zu neuem Leben erwecken. Nicht nur der Förderverein oder der Theatersommer könnten es beispielsweise für Workshops nutzen, sondern auch eine Theaterpension sei vorstellbar. "Das ist ein großes Ziel", weiß der Amtsdirektor, dem eine längere Nutzung als nur während des Theatersommers vorschwebt. Der Landkreis müsste einer Umnutzung zustimmen.

Einen Bebauungsplan benötigt, um die Ideen für den Gutspark umsetzen zu können, da sich dieser im sogenannten Außenbereich befindet. Dort kann sich Kresse kleine Stelzenhäuser, sogenannte Tiny Houses vorstellen, die ebenfalls der Förderverein über die Theatersaison hinaus vermieten könnte. Diese Möglichkeiten der touristischen Nutzung könnten die gesamte Region stärken.