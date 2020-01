MOZ

Ostprignitz-Ruppin Zu den rund 50 Veranstaltungen des 24. Literarische Bilderbogen kamen im vergangenen Jahr rund 4 000 Besucher. Eine Lesung am 20. November musste jedoch kurzfristig ausfallen und wird nun am Mittwoch, 29. Januar, nachgeholt. Die Drehbuchautorin Annette Hess wird um 19.30 Uhr im Möbelhaus Wagnitz, an der B 5 in Kyritz zu Gast sein. Bekannt ist sie durch die Fernsehserien "Weissensee", "Ku´damm 56" oder "Ku´damm 59", für die sie die Drehbücher geschrieben hat.

In ihrem Romandebüt "Deutsches Haus" behandelt Hess die westdeutsche Vergangenheitsbewältigung nach dem Krieg in den 1960er-Jahren. Die junge Eva Bruhns soll in den Frankfurter Auschwitzprozessen Aussagen von Zeugen dolmetschen, was ihr eigenes Leben komplett verändern wird. Ihre Eltern betreiben die Gaststätte "Deutsches Haus" und sind eindeutig gegen den aktuellen Auftrag ihrer Tochter. Damit entwickelt sich auch eine sehr persönliche Familiengeschichte. Karten für die Lesung zu zwölf, ermäßigt zehn Euro gibt es in der Stadtbibliothek Kyritz unter 03 3971 52215, online auf //www.reservix.de:www.reservix.de oder an der Abendkasse:www.reservix.de oder an der Abendkasse|_blank)$.

Am 11. September beginnt dann die Jubiläumsreihe des Literarischen Bilderbogens, der dann zum 25. Mal stattfinden wird. Die Eröffnungslesung, einen Benefizveranstaltung der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, gestaltet Altbundespräsident Joachim Gauck, der um 19.30 Uhr in der Neuruppiner Kulturkirche aus seinem Buch "Toleranz – einfach schwer" lesen wird. Karten zu 18, ermäßigt 15 Euro gibt es ab 15. Januar bei der Stadtbibliothek Neuruppin unter 03391 3555204 oder online auf www.reservix.de.