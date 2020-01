Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Aktuelle Fotos vom Bollwerk Neuruppin – das sollte die Kamera am Ufer des Ruppiner Sees liefern, die die Stadtwerke (SWN) im vergangenen Jahr aufgestellt hatten. Doch derzeit ist die Webcam komplett abmontiert.

Der Energieversorger hat damit unter anderem auf eine Anfrage von Mitte Dezember reagiert, in der Sorgen zur Gewährleistung des Datenschutzes geäußert wurden. Dabei war die Kamera bislang noch gar nicht in Betrieb, wie der technische Geschäftsführer der SWN, Joachim Zindler, am Montag erklärte. Zudem handele es dabei auch nicht um eine Videoüberwachung.

"Gedacht war die Kamera für die touristische Förderung, damit Leute von außerhalb sehen können, wie es bei uns aussieht", so Mario Ehrich, der Datenschutzbeauftragte der Stadtwerke. So sei geplant, alle zehn Minuten ein Standbild mit einer Auflösung von 640 mal 480 Pixeln aufzunehmen. Die langfristige Speicherung der einzelnen Bilder sei nicht vorgesehen. Das sei auch mit dem Datenschutz vereinbar.

Nach einem Zeitungsbericht über die Kamera hatte sich schon vor einigen Monaten die Datenschutzbehörde des Landes an die Stadtwerke gewandt. Die Stellungsnahme des Energieunternehmens, in der dargelegt wird, wie die Bilder gemacht und wie sie verarbeitet werden, sei jedoch noch nicht bearbeitet worden, so Zindler.

Nach dem neuerlichen Schreiben hätten die Stadtwerke nun weiteren Sorgen vorbeugen wollen und würden die Entscheidung der Landesbehörde abwarten. Sollte diese den Standpunkt der Stadtwerke bestätigen, würde die Kamera erneut montiert und dann auch endlich in Betrieb genommen.