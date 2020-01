Potsdam (MOZ) Auf einmal sehen viele Fraktionen die riesigen Baustellen im Land, die es freilich auch schon vor fünf Jahren gab.

Es wirkt derzeit manchmal so, als wäre Brandenburg politisch in den vergangenen Jahren irgendwie eingefroren gewesen – und nun wieder aufgetaut. Auf einmal sehen viele Fraktionen die riesigen Baustellen im Land, die es freilich auch schon vor fünf Jahren gab. Und über die auch von dieser Zeitung berichtet wurde. Freilich ohne dass der politische Betrieb in Potsdam darauf reagierte. Man arbeitete sich lieber an der am Ende gescheiterten Kreisreform ab. Im Rückblick erscheint es beinahe surreal, wie gelähmt das Land dadurch war.

Nun haben Regierung und Opposition so viele Themen auf dem Tisch, dass sie gar nicht zu wissen scheinen, wo sie anfangen sollen. Die Linke räumt ein, in der Vergangenheit manche Themen nicht erkannt und zu spät reagiert zu haben. Nun hält sie allein für die ersten 100 Tage des neuen Jahres stolze 17 Punkte für so wichtig, dass kein weiterer Aufschub geduldet werden könne.

Zu hoffen ist, dass Opposition und Regierung nun vom Ankündigungs- in den Arbeitsmodus finden, dass sie Probleme nicht nur benennen, sondern lösen.