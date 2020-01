Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Ein Gin-Cocktail mit Himbeeren und Thymian? Für Uwe Knick ist das kein Problem. Der Gastronom ist gelernter Barkeeper. Nun hat er gemeinsam mit seinem Bruder Jörg Knick im Erdgeschoss des Rheinsberger Schlosshotels eine Cocktailbar eröffnet "Das Knix".

Gemeinsam mit seiner Frau, seiner künftigen Schwiegertochter und seinem Bruder Jörg bedient Uwe Knick nun bis in die späten Abendstunden die Gäste. Denn die Bar ist sieben Tage die Woche ab 20 Uhr solange geöffnet, bis der letzte Gast gegangen ist. "Ich finde, nach Konzerten im Schlosstheater gibt es abends keine Location in Rheinsberg, wo man noch hingehen kann", erklärt Jörg Knick. Diese Lücke wollen die Brüder nun schließen. Zudem soll im Nebenraum der Bar ein Café entstehen, in dem auch tagsüber Gäste bedient werden. Dort soll es auch eine kleine Bühne entstehen. "Wir wollen Lesungen und kleine Konzerte veranstalten", so Jörg Knick.

Bisher ist die Resonanz in der Stadt gut. Nach und nach strömen vor allem am Wochenende immer mehr Gäste in die Bar. Zu der kurzfristig organisierten Silvesterparty sei der Laden rappelvoll gewesen. Davon profitieren nun auch Rheinsbergs Grundschüler. Denn von den Einnahmen der 128 verkauften Tickets werden je zwei Euro an die Schule gespendet. Die Knicks runden den Betrag sogar noch auf, sodass es 300 Euro werden sollen.