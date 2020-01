Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein großer Dank gilt an dieser Stelle dem Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga. Christian Seifert versprach in einem Interview, "wenn man drei Abos benötigt, um die Bundesliga komplett zu konsumieren, würde das die Schwelle des Erträglichen aus unserer Sicht stark strapazieren."

Mit seiner Ankündigung, dass künftig 50 Prozent mehr Bundesliga-Spiele im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein werden, hat er sich bei Fans unsterblich gemacht. Also noch einmal drei Spiele mehr– ein unfassbarer Schritt, der zeigt, dass der deutsche Fußball seine Basis nicht vergessen hat. Endlich laufen ab der Saison 2021/22 die Relegationsspiele der 1. und 2. Liga und der Zweitliga-Auftakt im frei empfangbaren Fernsehen. Eigentlich kann das nur die Fans des Hamburger SV freuen. Amazon, Telekom, Sky, DAZN, Google und Co. werden sich in den kommenden Monaten gegenseitig überbieten und die Einnahmen von 4,64 Milliarden aus dem letzten Rechteverkauf locker übertreffen. Die Liga wird es freuen, die Vereine sowieso. Aber für die konstanten internationalen Misserfolge gilt die Ausrede, dass England und Spanien ja viel mehr Fernsehgelder bekommen würden, nicht mehr. Und der Fan sitzt mit dem Taschenrechner vor den Angeboten und hofft, dass er sich das alles, ohne einen Kredit aufzunehmen, leisten kann.