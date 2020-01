Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Nach dem Kreistag Oder-Spree haben auch die Beeskower Stadtverordneten eine neue Entschädigungssatzung beschlossen. Diese regelt, in welcher Höhe die Kommunalpolitiker für ihr Ehrenamt Aufwendungen ersetzt bekommen. Im Fall der Stadtverordneten und der sachkundigen Bürger in Beeskow ist es so, dass sie künftig für die Teilnahme an Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung (SVV) oder der Ausschüsse ein Sitzungsgeld von 15 Euro erhalten. Zuvor gab es seit Anfang 2009 zwölf Euro. Unverändert ist die Höhe der monatlichen Aufwandspauschale von 90 Euro. Auch die zusätzlichen Entschädigungen für den Vorsitzenden der SVV in Höhe von 225 Euro im Monat und für die Fraktionsvorsitzenden von 75 Euro bleiben unverändert.

Etwas besser gestellt werden die Ortsvorsteher, die jetzt eine monatliche Pauschale von 135 Euro erhalten. Bislang waren es 90 Euro. 15 Euro Sitzungsgeld erhalten sie nur für die Teilnahme an den Sitzungen des Ortsteilausschusses. Die übrigen Mitglieder der Ortsbeiräte werden wie die sachkundigen Bürger mit 15 Euro für jede Sitzung, an der sie teilgenommen haben, entschädigt.

Stadtverordnete, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, können zudem einen Verdienstausfall ersetzt bekommen. Die Höhe des Ausfalls muss nachgewiesen werden, ersetzt werden auch nur die genauen Sitzungszeiten und maximal 35 Stunden pro Monat. Bislang galt eine maximale Höhe von zehn Euro je Stunde.

Neu in der Satzung ist, dass jedes SVV-Mitglied einmal in der Legislaturperiode bis zu 450 Euro für die Anschaffung eines Tablets, Notebooks oder ähnliches Gerät erhalten kann. Ziel ist es, weniger Vorlagen als Papier verschicken zu müssen und dafür die digitale Technik zu nutzen.

Sitzungsgeld gut verdoppelt

Im Kreis hat die neue Entschädigungssatzung wesentlich höhere finanzielle Auswirkungen. Die Verwaltung geht für 2020 von einer Erhöhung der Kosten um gut 90 000 Euro auf 359 500 Euro aus. Der Grund: Die monatliche Pauschale für jeden Abgeordneten steigt von 250 auf 320 Euro. Das ist die höchste vom Land zugelassene Summe. Die Höchstsumme schöpfen die Kreistagsmitglieder im Gegensatz zu den Stadtverordneten allerdings auch mit 30 Euro Sitzungsgeld aus. Bislang erhielten sie dafür 13 Euro. Die zusätzliche Entschädigung für den Kreistagsvorsitzenden wurde von 615 auf 1260 Euro mehr als verdoppelt, die Fraktionsvorsitzenden erhalten zusätzlich 320 statt bislang 205 Euro. Für Notebooks oder Tablets, die für die Tätigkeit verwendet werden, erstattet der Kreis jedem Abgeordneten bis zu 500 Euro je Wahlperiode.

Inhaltlich diskutiert wurde die Neufassung der Entschädigungssatzung im Kreistag praktisch nicht. Die Bündnisgrünen hatten lediglich beantragt, dass der Aufwand für eine Kinderbetreuung formlos per E-Mail mitgeteilt werden müsse, um ihn ersetzt zu bekommen. Das wurde aber abgelehnt. Ansonsten stimmte das Gremium mit großer Mehrheit, nur eine Gegenstimme und vier Enthaltungen, für die neue Entschädigungssatzung.