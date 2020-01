Janet Neiser

Siehdichum (MOZ) Inka Schwand macht einen zufriedenen Eindruck. Aber die Leiterin des Naturparks Schlaubetal weiß, dass es noch viel zu tun gibt, dass das Erreichte der vergangenen Monate nur ein Anfang sein kann – im Naturpark selbst, aber auch, was das Naturpark-Netzwerk betrifft. "Dieses wurde kurz nach meiner Amtseinführung durch den Verein Tourismus-Marketing Schlaubetal (TMS) ins Leben gerufen, um dem Wunsch nach gemeinsamen Projekten für den Naturpark von beiden Seiten zu entsprechen", erklärt Inka Schwand.

Dieses Netzwerk hat folgende Mitglieder: die Amtsdirektoren von Schlaubetal und Neuzelle, den Bürgermeister von Friedland, den Förderverein Naturpark Schlaubetal, die Naturparkverwaltung, die Naturwacht, Tourismus-Marketing Schlaubetal sowie den Wasser- und Bodenverband Schlaubetal Oderauen. Fünf Mal hat sich die Gruppe seit der Gründung im November 2018 zusammengesetzt, nachdem zunächst eine Rundfahrt durch den Naturpark organisiert worden war.

Den großen Vorteil dieses Netzwerks sieht Inka Schwand darin, dass Akteure verschiedener Ebenen zusammenkommen und alle nach ihren Möglichkeiten dazu beitragen, dass Mängel oder Defizite schnell beseitigt werden. Es sei ein Blick über den Tellerrand, ämterübergreifend. Großes Ziel: Der Naturpark soll für alle attraktiver und Naturpark-Projekte sollen in der Region sichtbarer werden.

"Wir können problemorientierter arbeiten", bestätigt Constanze Mikeska von Tourismus-Marketing Schlaubetal. Und Inka Schwand nennt ein paar Beispiele: Amtsdirektoren würden sich plötzlich für Ausschilderungen und die Zusammenarbeit mit Schulen oder Vereinen verantwortlich fühlen, der Förderverein Naturpark Schlaubetal bringe sich mit Ideen und konkreten Arbeitseinsätzen ein, der Tourismus-Marketing Schlaubetal finanziere unter anderem Arbeiten zur Wiederherstellung des Findlingsparks in Henzendorf und die Naturparkverwaltung organisiere Kontakte und konkrete Arbeiten vor Ort. Je nach Projekt würden lokale Partner beteiligt. "Wir setzen uns an einen Tisch und dann wird es konkret", betont Constanze Mikeska. Wiederholt fällt das Wort Bürokratie. Die wolle man durch das Netzwerk so gering wie möglich halten, das ist beiden Frauen wichtig.

Wanderwegewacht aktiv

"Wir besuchen auch einzelne Einrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen", erklärt Constanze Mikeska. Beispielsweise habe man sich mit dem Landschaftspflegeverband Naturpark Schlaubetal, Gubener Heide, Oder-Neiße verständigt, als der Findlingspark Henzendorf auf die Tagesordnung kam. Dort wurde bereits manches in die Wege geleitet und umgesetzt. Das Schaubild wurde beispielsweise schon restauriert, auch der Pavillon sei überholt worden. "Der Park soll aufgewertet werden", betont Inka Schwand.

Der Schlosspark Bomsdorf ist ebenfalls ein Projekt des Netzwerkes. Alte Bäume bereiten den Verantwortlichen dort Sorgen. Der Wanderweg Himmel und Hölle am Großen Treppelsee steht auf der Liste. Mögliche Gefahren sollen generell frühzeitig erkannt werden, genau wie fehlende oder kaputte Beschilderungen. Aus diesem Grund gibt es nun eine Wanderwegewacht, also eine Person, die die Wege abläuft und dann Bericht erstattet.