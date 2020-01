MOZ

Werneuchen Werneuchen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten Polizisten einen Transporter der Marke Mercedes am späten Sonntagabend in der Wegendorfer Straße. Ein durchgeführter Drogenschnelltest beim Fahrer war positiv. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sich eine Feinwaage, Cannabis und entsprechendes Verpackungsmaterial an. Wohnungsdurchsuchungen beim 19-jährigen Fahrer und dem gleichaltrigen Beifahrer schlossen sich an die Funde an. Der Fahrer musste zudem eine Blutprobe im Krankenhaus Bernau abgeben. Post von der Staatsanwaltschaft wird folgen.