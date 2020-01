Marco Marschall

Eberswalde Vor einem Jahr ist die Regionalbahnlinie RB 63 zwischen Eberswalde und Joachimsthal nach Templin verlängert worden. Die Fahrgastzahlen im Berufs- und Ausflugsverkehr sind seitdem signifikant gestiegen. Das teilt die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) im Zuge einer ersten Bilanz mit. Waren in den ersten beiden Monaten 2019 pro Werktag noch 100 Fahrgäste auf dem Abschnitt Joachimsthal – Templin Stadt unterwegs, fuhren nach den Sommerferien zwischen 160 und 170 Fahrgäste pro Werktag. Im Ausflugsverkehr am Wochenende wurden in der Spitze sogar Fahrgastzahlen von bis zu 200 Fahrgästen pro Tag erreicht.

So positiv die Entwicklung, noch ist die Zielzahl des dreijährigen Probebetriebs nicht erreicht. Bis Dezember 2021 müssen 300 Fahrgäste die RB 63 nutzen, damit der Betrieb auf dem zuvor mehr als zwölf Jahre stillgelegten Abschnitt zwischen Templin und Joachimsthal aufrecht erhalten werden kann.

Die NEB zeigt sich mit Blick auf die bisherige Entwicklung zuversichtlich. Die Zahlen würden steigen, heißt es in der Pressemitteilung. Nicht nur Ausflügler nutzen den neuen Abschnitt, um die Schorfheide zu erkunden. Im vergangenen Jahr seien auch Schüler und Berufspendler auf die Schorfheidebahn umgestiegen. Die etwa zweistündlichen Fahrten zwischen Joachimsthal und Templin werden in der Hauptverkehrszeit durch Busse der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft ergänzt.