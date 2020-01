Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Mitarbeiter des AWO-Seniorenzentrums "Havelpark" trauern um ihren langjährigen Chef, Frank Kurmann.

Der Betriebsleiter, der vor rund 15 Jahren die Verantwortung für das Haus von seiner Vorgänger Iris Utecht übernommen hatte, ist im Alter von nur 50 Jahren "plötzlich und unerwartet verstorben", wie seine Kollegen am Sonnabend im einem Nachruf bekanntgaben. "Wir hatten ihn als warmherzigen Menschen kennen und schätzen gelernt", schreiben die Mitarbeiter. Mit Herrn Kurmann als langjährigem Betriebsleiter "ist ein Stück Havelpark von uns gegangen", trauert die Belegschaft um ihren Chef. Bereits mit Mitte 30 hatte Frank Kurmann die Leitung des Seniorenzentrums mit seinen damals 82 vollstationären Pflegeplätzen und der Kurzzeitpflege übernommen. "Aber eigentlich bin ich seit meiner Lehre im Jahr 1985 hier. Die Ausbildung durfte ich nur beginnen, weil ich damals dafür unterschrieben habe, dass ich in Zehdenick bleiben werde", sagte Frank Kurmann im Februar 2009 in einem Interview mit dieser Zeitung.

Wichtig war ihm, dass das Haus eine offene Einrichtung ist und sich nicht nach außen hin abschottet. Auch deshalb konnte er auf die Unterstützung vieler Ehrenamtler setzen. Diese tragen bis heute mit dazu bei, den Heimbewohnern ein Stück mehr Lebensqualität zu geben. "Wir sind eine offene Einrichtung, mitten im Leben", sagte Frank Kurmann im Juli 2013, als das unter seiner Leitung stehende Haus mit seinen damals schon mehr als 60 Mitarbeitern eine umfangreiche Auffrischung erfahren sollte. Seinen Lebensmittelpunkt hatte Frank Kurmann schon vor einigen Jahren nach Berlin verlegt.