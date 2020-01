MOZ

Eberswalde Eberswalde. Am späten Freitagabend wollten Polizisten einen Haftbefehl bei einem Mann im Kupferhammerweg vollstrecken. Der 33-Jährige entzog sich seiner Festnahme jedoch per Flucht zu Fuß in die Wohnung eines Bekannten. Hier stöberten ihn die Beamten auf. Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand, wo bei er sich verletzte. Während der Rangelei ging die Lebensgefährtin des Gesuchten mit einer Flasche auf die Beamten los. Beide erhielten Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, sie dazu noch wegen versuchter Gefangenenbefreiung.