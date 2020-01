Ingo Mikat

Alt Zeschdorf Zur Premiere im Kulturhaus in Alt Zeschdorf haben sich am Sonnabend neben Mitgliedern der beiden Ortsgruppen unter anderem Gemeindevertreter, Abgesandte anderer Vereine, aber auch Ehrengäste wie die neue Vorsitzende des Landesverbandes Brandenburg der Volkssolidarität und Landtagsabgeordnete der Linken, Bettina Fortunato, sowie Winfried Gerstenberger, Mitglied des Bereichsbeirates der Volkssolidarität Oderland, eingefunden. Dabei waren auch der neue Amtsdirektor von Lebus, Mike Bartsch, und der Zeschdorfer Bürgermeister Uwe Köcher. Alt Zeschdorfs ehemalige Bürgermeisterin Margot Franke hieß alle herzlich willkommen und wünschte ihnen viel Gesundheit und ein gutes neues Jahr.

Dank für das Engagement

Dem neuen Amtsdirektor überreichte die Leiterin der Alt Zeschdorfer Volkssolidaritäts-Gruppe einen Orchideentopf für sein Dienstbüro. Mike Bartsch, für den der Empfang zugleich die erste in neuer Funktion besuchte Veranstaltung war, dankte Margot Franke und allen Volkssolidaritätsmitgliedern des Amtsbereiches für ihr soziales und kulturelles Engagement. Anschließend stellte er sich kurz vor und bekannte sich zum Gedanken einer solidarischen Gesellschaft. Unter starkem Beifall versicherte er den Senioren, stets ein offenes Ohr für ihre Belange zu haben. "Mit meiner Unterstützung können Sie in Zukunft auf jeden Fall rechnen", erklärte Mike Bartsch.

Fördern will die Arbeit der örtlichen Volkssolidaritätsgruppen auch Bettina Fortunato. Mit ihrer neuen Funktion in der Volkssolidarität habe sie zwar einen gehörigen Rucksack an zusätzlicher Arbeit übernommen, die Anstrengungen und Ideen der vielen ehrenamtlich für die Volkssolidarität tätigen Senioren bestärkten sie aber darin, alles zu tun, um die anstehenden Anforderungen zu bewältigen. Anschließend verwies die Landtagsabgeordnete auf zahlreiche gesellschaftspolitische Höhepunkte des Jahres 2020 wie den 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus, den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit und den 75. Jahrestag der Gründung der Volkssolidarität. Darüber hinaus erinnerte sie an die traditionelle Spendensammlung der Volkssolidarität unter dem Motto: "Miteinander – Füreinander", die in diesem Jahr am 2. März beginnt und bis zum 20. Mai läuft.

Rückblick und Vorschau

Nach ihr drückte Uwe Köcher seine Hoffnung aus, im neuen Jahr erneut zahlreiche Projekte in Zeschdorf gemeinsam umsetzen zu können. Neujahrsgrüße des Lebuser Amts-Seniorenbeirates übermittelte Ingrid Blankenfeld. Sie blickte auf zahlreiche auch gemeinsam mit anderen Vereinen sowie den Schulen und Kitas im vergangenen Jahr gestaltete Veranstaltungen und soziale Aktionen zurück. Einen Dank richtete sie an den Kulturhausleiter von Zeschdorf, Ralf Tomczik.

Zudem lobte Ingrid Blankenfeld ein seit vier Jahren bestehendes Betreuungsprojekt für Lebuser Senioren. Für diese wichtige und erfolgreiche Hilfe mit einem Fahrzeug wünschte sie sich jedoch eine kontinuierlichere Personalabsicherung als bisher und empfahl, das Hilfsangebot künftig auf den gesamten Amtsbereich auszuweiten.

Helke Baltz vom Döbberiner Heimat- und Kulturverein stellte beim Empfang auch ein neues soziokulturelles Projekt vor: "Die weiße Landtafel". Am 16. August, so die Pläne, soll unter Beteiligung von Bürgern aus über zwanzig Gemeinden eine viele Meter lange kulinarische Tafel mit Kostproben regionaler Speisen zahlreiche Gäste in Zeschdorf zusammenführen.