MOZ

Frankfurt (MOZ) Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Klinikum Frankfurt (Oder) hat einen neuen Chefarzt: Am 2. Januar trat Dr. Andres Neuhaus die Nachfolge des langjährigen Chefarztes Dr. Ulrich Niedermeyer an, der in den Ruhestand gegangen ist.

Dr. Neuhaus (45) hat in Bonn und an der FU Berlin Medizin studiert, 2004 promoviert und ist seit 2009 Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. 2011 habilitierte er und erhielt die Lehrerlaubnis an der Charité, wo er erfolgreich in verschiedenen Bereichen tätig war. 2016 wechselte Dr. Neuhaus als Chefarzt zur Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kreiskrankenhauses Prignitz, von dort jetzt nach Frankfurt. Hauptziel des neuen Chefarztes soll die Weiterentwicklung der Klinik sein, zu der zwei Tageskliniken in Seelow und Frankfurt sowie Institutsambulanzen in Seelow, Eisenhüttenstadt und Frankfurt gehören.

"Wir sind froh, mit Dr. Neuhaus einen hervorragenden und erfahrenen Spezialisten auf dem Gebiet der Psychiatrie und Psychotherapie gewonnen zu haben und freuen uns auf die Zusammenarbeit", sagt Klinikums-Geschäftsführer Mirko Papenfuß. Dr. Neuhaus ist verheiratet und Vater von drei Kindern.