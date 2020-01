Nancy Waldmann

Frankfurt/Słubice (MOZ) Ein Video dokumentiert die spektakuläre Fahrerflucht. Trotz zusammen gezogener Kräfte an der Brücke entwischte der Mann.

Ja pierdole!" – der Mann, der das Smartphone in den Händen hält, kann sich kaum beherrschen, als er am Freitag an der Stadtbrücke Zeuge einer spektakulären Verfolgungsjagd wird. Mit polnischen Kraftausdrücken ist sein Video gespickt, das wenig später in Słubicer Facebook-Kanälen Aufsehen erregt. Ein Mann war mit einem gestohlenen Audi Q5 mit Kölner Kennzeichen auf der Autobahn unterwegs, als er auf Höhe Kersdorfer Schleuse in Richtung Frankfurt in eine Verkehrskontrolle geriet, sogleich aufs Gaspedal trat und die Flucht ergriff.

Laut Polizeibericht nahm der Flüchtige die Autobahnabfahrt Frankfurt (Oder)-Mitte und raste in die Stadt. An der Heinrich-Hildebrand-Straße Ecke Leipziger Straße streifte er einen Frankfurter PKW. Zu einem zweiten Unfall kam es dann an der Stadtbrücke. In der Słubicer Straße, wo ohnehin dichter Verkehr herrschte, warteten bereits mehrere Polizeifahrzeuge auf den herannahenden Audi. Wie man im Video sehen kann, umging dieser die Blockade aus Polizeifahrzeugen, indem er auf den unbefestigten grünen Mittelstreifen auswich. Kurz vor dessen Ende scherte er wieder auf die Fahrbahn ein, wo er mit einem Verkehrsschild und einem Mercedes kollidierte. Zwei Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren aus dem Mercedes wurden mit Kopfschmerzen zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Der nach dem Zusammenstoß zerdrückte Audi war nicht mehr fahrtüchtig. Zu Fuß floh der Fahrer über die Stadtbrücke Richtung Słubice; im Video sieht man Beamte hinterherrennen, doch der Mann entkam. Warum gelang es trotz deutsch-polnischer Polizeizusammenarbeit nicht, den Dieb zu fassen?

Deutsch-polnische Fahndung

Die polnische Grenzpolizei war informiert. Laut Joanna Konieczniak, Sprecherin der Grenzpolizei im Abschnitt Mittlere Oder, war es sogar das gemeinsame Streifenfahrzeug von Bundespolizei und polnischem Grenzschutz, das den Audi auf der A12 kontrollieren wollte. Laut der Polizeidirektion Ost hingegen war es die Autobahnpolizei. Die informiere aber in solchen Fällen alle Kräfte, die in Richtung der möglichen Fluchtwege liegen, um dem Flüchtigen den Weg abzuschneiden, sagt Till-Justus Hille von der Polizeidirektion Ost. Eingebunden gewesen sei auch die Gemeinsame Fahndungsgruppe gegen Grenzkriminalität von Bundes- und Landespolizei, deren zivile Kräfte am Ende der Verfolgungsjagd dem Täter erfolglos zu Fuß über die Brücke nach Słubice hinterhereilten und aus den Augen verloren. Die weitere Fahndung auf polnischem Hoheitsgebiet muss den polnischen Behörden überlassen werden. Die sucht seither mit einem Phantombild nach dem Täter.

Ob am Słubicer Brückenkopf polnische Polizisten dem flüchtigen Dieb umgehend auflauerten, konnte Grenzpolizeisprecherin Joanna Konieczniak nicht sicher sagen und verwies auf die Kreiskommandantur der Polizei Słubice. Deren Pressestelle war am Montag wegen des Feiertags in Polen nicht erreichbar.

"Der Täter war völlig rücksichtslos", sagt Till-Justus Hille. "Die Polizei kann nicht mit der gleichen Rücksichtslosigkeit hinter so einer Person herfahren, das würde zu einer großen Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer." Anstatt Fahrzeuge abzudrängen oder zu rammen versuche man Fluchtwege zu besetzen.