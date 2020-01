Hrvoje Miloslavic

Fürstenwalde In die Millionen geht die Schuldenlast der Stadt Fürstenwalde. Sparen will Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) allerdings nicht beim Personal. Der aktuelle Haushalt sieht eine Steigerung der Ausgaben für das Personal von 18,3 (2019) auf 19 Millionen Euro vor. Zwölf neue Stellen sollen besetzt werden.

Der Verwaltung würden immer mehr Aufgaben aufgebürdet, die unter den gegebenen Voraussetzungen nicht zu erfüllen seien, erklärte der Bürgermeister in den Haushaltsberatungen. Geradezu dramatisch gestalte sich der Stand bei der Digitalisierung.

Wenn Personal einfach nur nachbesetzt und angesichts von anstehenden Pensionierungen nicht rechtzeitig für Ersatz gesorgt werde, drohe zudem ein Verlust des Knowhow, so Rudolph. Die Zeit dränge, denn viele Beschäftigte hätten bereits eine Dienstzeit von "weit mehr als 45 Jahren auf dem Buckel". Acht Mitarbeiter arbeiteten derzeit in Altersteilzeit, acht weitere Anträge auf Altersteilzeit lägen vor. Die Verwaltung verfüge über keine gesunde Altersstruktur, warnte Rudolph.

Kosten im Landesschnitt

Keinerlei Veränderungen wird es bei den Beamtenstellen geben, die auch im aktuellen Haushalt mit 2,0 Vollzeiteinheiten (VZE) ausgewiesen sind. Wobei eine "Vollzeiteinheit" eine 40-Stunden-Stelle meint. Eine Erhöhung um 12,3 auf 322,2 VZE soll es bei den tariflich Beschäftigten geben. Eine Vollzeitstelle entfällt auf die Kinder- und Jugendbeauftragte. Um 2,5 VZE wird der mit Winter- und Reinigungsdiensten betraute Kommunalservice aufgestockt. Aufgrund von Neustrukturierung der Stadtverwaltung werden je eine Vollzeitstelle in den Bereichen Innenrevision, Controlling, Sitzungsdienst und Dezernatsleitung geschaffen. Neu eingestellt werden ein Hausmeister, eine Hauswirtschafterin zur Entlastung der Erzieherinnen in der Kita Kunterbunt sowie eine Arbeitskraft in der Personalabteilung, die den Bereich der Personalbeschaffung aufwerten soll. Teilzeitstellen entfallen auf eine Auszubildende im Bereich Erziehung (0,5 VZE), den Jugendclub in Trebus (0,6 VZE) sowie den Bereich Kultur und Sport (0,5 VZE).

In der Aufstockung seines Personalbestandes sieht Rudolph "keinen exorbitanten Anstieg". Mit einem Anteil von 25 bis 31 Prozent am Haushalt bewegten sich die Personalkosten im Bereich des Landesdurchschnitts. Auffällige Erhöhungen, die für das Jahr 2021 zu erwarten seien, seien mit der Tarifrunde und entsprechenden Tarifsteigerungen zu erklären, so Rudolph. Einem "Kaputtsparen" des Personals erteile er eine deutliche Absage.

Zufrieden zeigt sich die Stadtverwaltung mit der bisherigen Personalsuche. So zog die Sprecherin Anne-Gret Trilling auf Nachfrage der MOZ eine positive Bilanz des "Rückkehrertags". Als Beispiel nannte sie, dass dort Erfolg versprechende Bewerbungen auf die ausgeschriebene Stelle eines Controllers eingingen. Laut Stellenausschreibung auf der Internetseite des Rathauses sucht die Stadt derzeit zudem zwei Sachbearbeiter für Hochbau.