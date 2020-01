Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Auf Hennigsdorfs derzeit größter Baustelle geht es gut voran. Im Albert-Schweitzer-Karree lässt die Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft 114 Wohnungen bauen. Am Block A an der Fabrikstraße sind die Rohbauarbeiten fast abgeschlossen. Vor Weihnachten konnte die Deckenplatte gegossen werden. Gleich um die Ecke wächst an der August-Conrad-Straße Block D in die Höhe. Hier soll der Rohbau Ende des Monats fertig sein. Leicht in Verzug sind die Arbeiten für die Wohnungen, die an der Berliner Straße entstehen. Wahrscheinlich Anfang Juli wird hier der Innenausbau beginnen. Nach Auskunft von HWB-Prokurist Olaf Glowatzki können die ersten Wohnungen im Oktober bezogen werden, und zwar die an der August-Conrad-Straße. Im Dezember 2020 beziehungsweise im März 2021 folgen dann die an der Fabrik- und Berliner Straße. Die Außenanlagen werden Mitte 2021 fertig sein.