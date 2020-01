MOZ

Neuenhagen (MOZ) Am Sonntagnachmittag bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, wie drei Jugendliche auf einem ehemaligen Gewerbegrundstück Am Krankenhaus zündelten. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Jugendlichen in einem Gebäude auf dem Gelände ein Lagerfeuer aus Sammelholz entfacht. Sie verschwanden jedoch noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr. Sachschäden konnten durch das schnelle Eingreifen von Zeuge und Feuerwehr verhindert werden. Trotzdem ermitteln Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland nun zum Vorwurf des Herbeiführens einer Brandgefahr.