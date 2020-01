Ricardo Steinicke

Bernau Mit einem Heimsieg in der ausverkauften Erich-Wünsch-Halle ist Lok Bernau in das neue Jahr gestartet. Vor gut 600 Zuschauern setzten sich die Bernauer mit 65:58 (33:28) gegen die TKS 49ers durch. Für Lok punkteten Alexander Blessig (14) und Dan Oppland (15) zweistellig.

Die Weihnachtspause steckte beiden Teams am Sonntag noch in den Beinen. Dabei standen die Vorzeichen für Bernau gut. Trainer René Schilling konnte auf den vollen Kader zurückgreifen.

Zu Beginn schickte Schilling Alexander Blessig, Malte Delow, Konstantin Kovalev, Lorenz Brenneke und Dan Oppland aufs Feld. Der Start verlief schwierig. Thabo Paul legte für die 49ers von der Dreierlinie vor. Bernau musste sich dagegen die ersten Punkte von der Freiwurflinie verdienen. Die ersten Feldpunkte für die Hausherren erzielte Malte Delow nach drei Minuten zur ersten Bernauer Führung. Der in dieser Woche vermeldete Neuzugang der Gäste Thimothée Troussel (Frankreich) legte anschließend mit seinen ersten Zählern nach. Erfolgreiche Würfe, insbesondere aus der Distanz, waren auf beiden Seiten Mangelware. In der ersten Hälfte fand kein Einziger der elf Bernauer Dreierwürfe sein Ziel. Dennoch konnte Lok nach Punkten von Abi Kameric und Malte Delow mit einer knappen 16:13-Führung in das zweite Viertel gehen.

Doch erst nachdem dort Sebastian Fülle und Max Stölzel die Gäste mit 23:26 in Führung brachten, kam die Bernauer Offensive ins Rollen. Mit einem 10:2-Lauf beendete Lok die erste Halbzeit und ging mit einer 33:28-Führung in die Kabine. Auch nach dem Seitenwechsel fehlte den Bernauer Korbjägern das Wurfglück aus der Distanz. Sie suchten immer wieder den Weg unter den Korb. Aber auch die Teltower kämpften verbissen um jeden Punkt und ließen sich nicht abschütteln. Sie glichen durch Sebastian Fülle sogar zum 35:35 aus und blieben bis ins Schlussviertel hinein auf Schlagdistanz. Ein erfolgreicher Dreier von Delow zur Mitte des vierten Viertels verschaffte Bernau etwas Luft (58:52). Dan Oppland und Alexander Blessig per umjubeltem Dreier machten 2,5 Minuten vor Ende den Deckel auf die Partie. Für den 65:58-Endstand sorgten Abi Kameric und Mubarak Salami für die TKS 49ers.

Barnimer rutschen auf Platz 4

Bernau schiebt sich mit dem Heimsieg vom Sonntag auf den vierten Tabellenplatz in der 2. Basketball Bundesliga ProB.

Am kommenden Wochenende reisen die Bernauer zum Tabellenvorletzten Iserlohn Kangaroos, die am Wochenende einen überraschenden 89:88-Auswärtssieg bei den BSW Sixers landen konnten.

Lok-Coach René Schilling war nach der Partie zufrieden: "Es war ein schweres Spiel nach der Weihnachtspause. Wir haben uns an unseren Plan gehalten, den wir uns vorgenommen haben. Das hat uns im Spiel gehalten. Im richtigen Moment haben wir dann auch die entscheidenden Würfe für den Sieg getroffen."

Bernau: Dan Oppland (15 Punkte), Alexander Blessig (14), Malte Delow (7), Till Isemann (6), Kresimir Nikic (6), Konstantin Kovalev (5), Nolan Adekunle (4), Abi Kameric (4), Evans Rapieque (2), Lorenz Brenneke (2), Till Hornscheidt, Ben Lingk