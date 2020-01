So sehen Sieger aus: Die Müncheberger Kicker gewinnen das Turnier der SG Trebnitz/Heinersdorf. © Foto: Udo Plate/MOZ

Udo Plate

Müncheberg (MOZ) Am Ende war die Welt dann doch wieder in Ordnung – zumindest aus Sicht des Gastgebers SG Trebnitz/Heinersdorf. Der Fußball-Kreisklassevertreter besiegte am Sonnabend im kleinen Finale mit einem glatten 5:0 die Kicker von Rot-Weiß Petersdorf, während die SG Müncheberg II getreu dem Motto – "Mission erfüllt" – ebenfalls mit einem deutlichen 5:0-Erfolg gegen Germania Lietzen verdientermaßen den Turniersieg bejubelte.

Die Inszenierung der Müncheberger war geradezu perfekt: Im Mittelpunkt des mehr als fünf Stunden andauernden Turniers standen technische Kabinettstückchen, Tore in Hülle und Fülle sowie eine ordentliche Portion Emotionen – die Freunde des Hallenfußballs kamen beim sonnabendlichen Budenzauber zu Gunsten der LöwenKinder Frankfurt/Oder voll auf ihre Kosten.

Gastgeber startet stark

Bereits im Eröffnungsspiel der Gruppe A zwischen Rot-Weiß Petersdorf und Gastgeber SG Trebnitz/Heinersdorf starteten die SG-Akteure um den Ex-Brandenburgliga-Spieler Martin Reichelt mit dem 2:0-Erfolg ihren Siegeszug. Mit zwei weiteren Siegen gegen die SG Klosterdorf (3:0) sowie dem VfB Steinhöfel (6:1) hievten sich die Trebnitzer ungeschlagen als Gruppenerster ins Semifinale. Dies gelang zudem Petersdorf, das im zweiten Gruppenspiel gegen Steinhöfel ein 2:2-Remis erreichte und mit dem abschließenden 2:0 gegen Klosterdorf als Staffelzweiter ins Halbfinale einzog. Der SG Klosterdorf blieb indes mit dem 3:0-Auftakterfolg gegen Steinhöfel lediglich der dritte Rang in der Gruppe A. Abgeschlagenes Schlusslicht wurden die Kicker des VfB Steinhöfel, die lediglich einen Punktgewinn ergatterten.

In der zweiten Staffel drückte in erster Linie die SG Müncheberg II der Szenerie den Stempel auf. Im Eröffnungsspiel gab es gegen die SG Borussia Fürstenwalde ein 6:2, gegen Blau-Gelb Bleyen ein 5:1 und im dritten Vorrundenspiel gegen Germania Lietzen mit 3:2 den dritten Erfolg. Zwar kam Bleyen gegen Fürstenwalde mit 3:0 durchaus noch ins Rollen, aber drei Zähler bedeuteten im Gesamtklassement der B-Staffel hinter Gruppensieger Müncheberg II und Lietzen lediglich Rang 3. Platz 4 belegten die Domstädter, die ohne jeglichen Punktgewinn blieben. Erst im Spiel um Platz 7 gegen Steinhöfel landeten die Borussen mit 6:1 den ersten Turniererfolg. Rang 5 ging an Klosterdorf, das Bleyen mit 3:1 besiegte.

Packendes erstes Halbfinale

Im ersten Halbfinale zwischen Trebnitz/Heinersdorf und Lietzen steuerten die Gastgeber nach dem Führungstreffer von Elias Boos das Endspiel an, ehe Lietzens Nico Kleinow einen Aussetzer von Daniel Papendorf zum Ausgleich nutzte. Auch die erneute Führung durch Papendorf langte nicht, da Lietzens Schlussmann Patrick Mentz zum 2:2 traf. Dennoch schien Trebnitz/Heinersdorf das Finalticket in der Tasche zu haben, da Papendorf noch der Treffer zum 3:2 gelang. Doch ein Zeitnehmeraussetzer und die damit verbundene Annullierung des Treffers riss die Gastgeber aus allen Endspielträumen und hievte die Germanen, die das Neunmeterschießen gewannen, ins Finale.

Das zweite Semifinale zwischen Müncheberg II und Petersdorf entpuppte sich als eindeutige Angelegenheit. Zwar gelang Petersdorf nach dem 0:1-Rückstand durch Tobias Reiche nochmals der 1:1-Ausgleich durch Timmy Schön, aber bereits im direkten Gegenzug traf Joon Michlingk zum Müncheberger 2:1, dem Tim Sowinski den 3:1-Endstand folgen ließ.

Im kleinen Finale schossen sich die Gastgeber mit dem 5:0-Erfolg über Petersdorf den Frust über das verpasste Endspiel von der Fußballerseele. Für die Tore sorgten Andy Poburski, Tobias Strehmann, Lukas Gebauer, Toni Scherzer und Elias Boos.

Im Endspiel trumpfte die kampf- und konditionsstarke SG Müncheberg II gegen Lietzens Kreisligatruppe groß auf: Janne Rolfs, Robert Ehrich, Tim Olschewski, Tim Sowinski sowie Fabian Hirsch trafen zum ungefährdeten 5:0-Turniertriumph.