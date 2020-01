MOZ

Ortsmarke Die Unterhaltungsshow "Schlagergefühle" im Friedrich-Wolf-Theater an diesem Freitag fällt aus. Der Veranstalter "derks entertainment & management" aus Neustadt bei Coburg (Bayern) teilte am Montag kurzfristig mit: "Aufgrund einer wichtigen Fernsehaufzeichnung der Stimmen der Berge muss das Schlagerkonzert im Friedrich-­Wolf-Theater in Eisenhüttenstadt abgesagt werden." Man bedauere dies außerordentlich, bitte aber um Verständnis. Die Veranstaltung sei sehr gut verkauft gewesen, heißt es aus dem Tourismusverein Oder-Region. Insofern kam die Absage auch für die dortigen Verantwortlichen überraschend. Wohl auch für das Friedrich-Wolf-Theater, das für die "Schlagergefühle" am Montagnachmittag noch immer ohne Hinweis auf die Absage warb.

Doch was passiert mit den bereits gekauften Karten? Nach Angaben des bayerischen Veranstalters könne man diese an den Vorverkaufsstellen zurückgeben. Doch ganz so einfach ist die Sache eben doch nicht. Das Geld steht den Käufern auf jeden Fall zu. Derzeit muss aber der Tourismusverein noch Einzelheiten mit dem Veranstalter klären, hieß es am Montag. Momentan mache es noch keinen Sinn, mit dem Ticket in die Geschäftsstelle zu kommen. Sobald alle Fragen geklärt seien, werde man die Öffentlichkeit informieren. Bei der Unterhaltungsshow hätten neben der Stimmen der Berge unter anderem auch Hans-Jürgen Beyer und Frank Galan auf der Bühne gestanden.