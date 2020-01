Margitta Beige

Eisenhüttenstadt Sowohl die Straßenradsportler als auch die Fourcross-Fahrer haben den MTB-Lausitz-Cup zum Konditionstraining in den Herbst-und Wintermonaten genutzt. Von den Eisenhüttenstädter Fourcross-Fahrern des MSV Diehloer Berge fuhr Oliver Franke am erfolgreichsten. Der Lausitz-Cup ist eine Rennserie im Mountainbike Cross-Country-Bereich, bei dem es sich um ein Querfeldeinrennen auf einem Rundkurs handelt, der entsprechend der Altersgruppen mehrfach durchfahren werden muss.

Beim 7. Lauf in Cottbus-Branitz konnte Oliver Franke mit einem beachtlichen 3. Platz in der Altersgruppe U 15 zum ersten Mal in dieser Serie das Podium erreichen. "Durch das Training auf unserer Fourcross-Strecke beherrsche ich das Mountainbike besser in den schwierigen Waldpassagen und sandigen Kurven als die Straßenfahrer. Diesen Vorteil konnte ich dieses Mal gut ausnutzen und freue mich über den schönen Achtungserfolg", erklärt der Eisenhüttenstädter.

Diese Serie wird am 19. Januar mit dem Rennen am Deulowitzer See abgeschlossen. Das Rennen führt je nach Nachwuchsklasse über 3,5 beziehungsweise sieben oder 10,5 Kilometer. Oliver Franke hat die 10,5 Kilometer zu bewältigen. Die Erwachsenen fahren 50 Minuten plus eine Runde über 3,5 Kilometer. Hier will Oliver Franke mit einer guten Platzierung sich in der Gesamtwertung verbessern.