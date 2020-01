Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Im Februar können Eltern und Erziehungsberechtigte ihre schulpflichtigen Schützlinge für die Grundschule anmelden. Welche der Lehrstätten zuständig ist, entscheidet sich nach dem Wohngebiet, dem je eine örtliche Bildungsanstalt zugeordnet ist. Bei Überschneidungen bestimmt der Schulträger. Zum Zeitpunkt der Anmeldung ist die persönliche Vorstellung des Schulkinds in spe erforderlich, um dessen Entwicklungsstand festzustellen. Auch die Geburtsurkunde ist vorzuzeigen. Insofern vorhanden, sind Dokumente zu Sprachförderkursen oder sprachtherapeutischen Behandlungen ebenfalls mitzubringen. Im Vorfeld laden die Grundschulen alle Eltern zu einer gesonderten Versammlung ein. Bei der Informationsveranstaltung werden die Termine für die Anmeldezeiträume zugeteilt.

Schulpflichtig in diesem Jahr werden alle Kinder, die bis zum 30. September das sechste Lebensjahr vollendet haben. Auf Antrag der Eltern können Kinder, die in diesem Jahr noch nach dem Stichtag ihren sechsten Geburtstag feiern, in die Schule aufgenommen werden. Die Anmeldezeiträume der Grundschulen sind auf der Website der Stadtverwaltung einsehbar.

Termine unter www.schwedt.eu (aktuelle Meldungen)