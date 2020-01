MOZ

Goyatz (MOZ) Das neue Jahr beginnt in der Kleinen Galerie Goyatz selbstverständlich mit einer Ausstellung. Es wird die 156. sein, wie Peter Löwe mitteilt. Zu sehen sind unter der Überschrift "Bilder aus dem Schmiedegarten" farbige Darstellungen von Christoph Schwabe. Eröffnet wird die Ausstellung um 19 Uhr in der Kleinen Galerie (Dorfstraße 2) in Goyatz. Alle Interessierten sind eingeladen. Anschließend können die Bilder von Montag bis Freitag, zwischen 8 und 16 Uhr besichtigt werden. Weitere Termine sind nach Vereinbarung möglich.

In der Kleinen Galerie Goyatz werden jährlich zwischen fünf und sechs Ausstellung gezeigt. Die Kunst stammt dabei von Profis und Autodidakten.

Interessierte wenden sich an die Telefonnummer 035478 570 oder 0175 2856316.