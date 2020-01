Lisa Mahlke

Fürstenwalde (MOZ) Die erste Runde Skat im neuen Jahr startete für den 80-jährigen Peter Kirchbach mit etwas Pech. "Dafür habe ich Glück in der Liebe. Ich bin seit 55 Jahren mit derselben Frau verheiratet", sagte er am Montag in den Räumen der Volkssolidarität. Dort und vorher bei der Awo spielen er und der zwei Jahre ältere Winfried Müller seit 20 Jahren einmal pro Woche Skat. Gelernt haben sie das Kartenspiel schon als Kinder. Müller spielte früher immer, wenn er mit der Bahn aus Berlin kam. Der Vereinsvorsitzende Benno Peters gratulierte beiden zum Jubiläum.