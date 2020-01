Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die Sternsinger brachten am Montag Musik und Gottes Segen ins Angermünder Rathaus. Bürgermeister Frederik Bewer und seine Mitarbeiter empfingen sie mit Applaus und einer Erfrischung. Mit Madlen Vietmeier von der Caritas ziehen Kinder und Jugendliche seit dem 27. Dezember durch die Region, um in Haushalten und Einrichtungen Geld für Projekte zur Stärkung von Kinderrechten zu sammeln. Vor allem geflüchteten Kindern in Libanon soll diesmal geholfen werden. In der Angermünder Region kamen bis Montag fast 1600 Euro zusammen.