Hans Still

Zehlendorf (MOZ) Der Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverband (NWA) hat vom Land Berlin die Kläranlage auf dem Gebiet der Siedlung Bogensee übernommen. Der notarielle Kaufvertrag zur Eigentumsübertragung wurde zum Jahresende 2019 geschlossen, nunmehr steht im Januar die Eintragung der Auflassungsvormerkung ins Grundbuch bevor. "Erstmals nach 30 Jahren bekommt der Verband eine eigene Kläranlage", hob Verbandschef Matthias Kunde gegenüber der MOZ hervor. Dem NWA stehen mit der Übernahme größere Investitionen ins Haus. Auf bis zu 300 000 Euro summiert Kunde die Kosten, die Planungskosten wären bei dieser Summe inkludiert. "Derzeit sind wir mit der unteren Wasserbehörde des Kreises über die endgültige technische Lösung im Gespräch. Wir ringen um einen Kompromiss über die Ablaufwerte", berichtet Kunde vom aktuellen Stand der Vorbereitungen. Dazu gehört beispielsweise, die Werte einer Pilotanlage genau zu analysieren, damit sei gerade begonnen worden.

Workshop für mehr Qualität

Zudem kündigt Verbandschef Kunde eine neue Homepage an, die künftig die Anschlussnehmer besser über die Aktivitäten im NWA informieren soll. Zudem verweist Kunde im Gespräch mit der MOZ auf die neuen Preise im Verband. Wer einen Anschlussbeitrag bezahlt hat, zahlt beim Trinkwasser nicht 1,68 Euro Brutto, sondern einen Preis von 1,18 Euro pro Kubikmeter Trinkwasser. Beim zentralen Abwasser reduziert sich der Preis für Beitragszahler von 3,58 auf 2,50 Euro pro Kubikmeter. Grundsätzlich, so Kunde, seien Gebührenerhöhungen immer bedauerlich. "Sie sind aber für 2020 unvermeidbar, wenn der Verband den an ihn gestellten Anforderungen bezüglich der Qualität und der Quantität gerecht werden will." Welchen Anforderungen der Verband sich künftig stellen soll, das wird im März Thema eines Workshops. Die Forderungen zu mehr Service und Aufgabenbreite bestehen schon länger, nunmehr sollen dem Taten folgen.