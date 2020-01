BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Freitag, 10. Januar, steigt die Band "Hasenscheiße" um Schauspieler Christian Näthe in der Fonte Bar ab 20 Uhr erneut in den Ring, um ihre musikalischen Köttel unter die Zuhörerschaft zu bringen. Denn: Hasenscheisse lieben ihre Fans in Brandenburg, die Jahr für Jahr in ihr Konzert pilgern, um gemeinsam ein rauschendes Fest zu feiern. Freuen dürfen die sich wieder auf humorvolle deutsche Texte, meist vorgetragen mit einer großen Portion Berliner Mundart, schlingern sich – mal Bossa, mal Walzer, mal Rockabilly – durch jede Menge kurzweilige Songs.

Der Eintritt zum Konzert kostet an der Abendkasse 20, ermäßigt 17 Euro. Karten im Vorverkauf sind für 17,50 Euro, ermäßigt 14,20 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter www.event-theater.de zu haben.