Emil Lauer

Hohen Neuendorf Viele Menschen wollen sich fit und gesund halten. Deshalb gab es in den vergangenen Jahren über den Bürgerhaushalt immer wieder den Wunsch nach einem "Trimm-dich-Pfad" oder Fitnessgeräten im öffentlichen Raum. Auf dem Spielplatz in der Jägerstraße wurde vor einiger Zeit schon ein Balance-Gerät aufgebaut, und der Kistenplatz bietet Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen wie Senioren Abwechslung auf verschiedenen Bewegungselementen.

"Trimm-dich-Pfad" wäre zu viel gesagt, aber seit Ende November befinden sich nun drei Trainingsgeräte im Park am Hohen Neuendorfer Wasserturm. Ein so genannter Air Walker, ein Crosstrainer und ein Rudergerät stehen dort, um von Spaziergängern nach Belieben im Vorbeigehen oder im Voraus geplant genutzt zu werden. Bei der Ausführung von Übungen sollte aber jeder trotzdem Vorsicht walten lassen. Denn nicht für jeden sind die Fitnessgeräte gleichermaßen geeignet.

Stabiler Eindruck

Vorneweg lässt sich auf jeden Fall sagen, dass die Geräte stabil aussehen und auch einen guten Eindruck machen. Sie sind laut Stadtverwaltung für Kinder ab zehn Jahren benutzbar, sollten jedoch bis zum 14. Lebensjahr nur unter Aufsicht genutzt werden. Es bestehe keine Gewichtseinschränkung, heißt es jedenfalls vom Hersteller.

Lukas Dieth, ein junger Student und Ruderer aus Hohen Neuendorf, hat für uns einen Test gemacht. Er versuchte sich zuerst am Air Walker. Direkt beim Besteigen des Geräts fiel ihm auf, dass auf den Pedalen jeglicher Widerstand fehlt. Das wirkt gelenkschonend, was auch der Sinn eines solchen Gegenstands ist. Dem Walker fehlt allerdings eine Anleitung, die bei Fitnessgeräten normalerweise immens wichtig ist, denn nicht jeder kennt die Handhabung schon. Eine bestimmte Körpergröße muss ein Nutzer nicht wirklich haben, da sich der Air Walker von kleineren wie von größeren Menschen gut benutzen lässt. Das Problem des Geräts ist es eher, dass es von den Pedalen her zu locker ist, wodurch auch die Gefahr besteht, herunterzufallen. Ob es einen wirklich sportlichen Effekt hat, lässt sich ebenfalls bezweifeln.

Zu wenig beweglich

Das zweite Fitnessgerät ist ein Crosstrainer. Dieser ist für Personen mit durchschnittlicher Größe ohne Probleme zu nutzen. Für Kinder könnte er allerdings etwas zu groß sein. Wie beim Air Walker fehlt auch hier eine Erklärung oder Anweisungen zur korrekten Ausführung. Ein wünschenswerter Widerstand ist bei der Durchführung zu spüren. Es fehlt aber die Kontinuität. Denn es entsteht bei der Nutzung keine wirklich durchgehende Bewegung, wodurch sich der Vorgang abgehackt und wenig flüssig anfühlt, hat Lukas Dieth festgestellt. Die Kniegelenke müssen die unregelmäßigen Bewegungen abfedern. Besonders schwere Menschen könnten dadurch Probleme bekommen.

Die Ruderbank hat als einziges Gerät eine Bedienungsanleitung. Für Menschen, die größer als 1,80 Meter sind, dürfte die beschriebene Übung jedoch schwer auszuführen sein. Die Bank ist zu klein und hat keine verstellbaren Komponenten. Zudem sticht bei der Ausführung ein Pfeiler zur Stabilisierung einen in den Rücken, wodurch es schwer zu bewerkstelligen ist, in Rückenlage zu gehen. Für Kinder könnte auch der Widerstand in den Rudern zu groß sein.

"Alles in allem ist der Versuch, Fitnessgeräte für die Öffentlichkeit bereitzustellen, sehr gut. Allerdings fehlt es hier an Erklärungen, verstellbaren Größen und richtigen Widerständen bei den jeweiligen Übungen", ist das Fazit des 18-jährigen "Testers" Lukas Dieth.