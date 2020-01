Reinhard Pfeiffer

Garzau-Garzin (Freier Autor) Tatsache empfing einen ein großes Schuhregal im Eingang, um seine schlammigen Treter gegen die mitgebrachten Hausschuhe zu tauschen. Dann ging es eine Treppe hinauf in die Gute Stube von Scarlett O’ und Jürgen Ehle. Zwischen deckenhohen Bücherregalen und bequemen Sofas die aufgereihten Stühle, vorne, wie es sich gehört, eine kleine Bühne. Sofortige Wohlfühlatmosphäre ergriff einen und volle Spannung darauf, was nun geboten werden wird.

Die Besitzer dieser Guten Stube im Garzau-Garziner Siedlungsteil Liebenhof betreten ohne großes Theater diese Bühne – und schon ist man mittendrin im Geschehen. Als Erstes erfreuen Scarlett O’ und Jürgen Ehle mit einer modernen Weihnachtsgeschichte 2.0. Medien berichten, dass in Bethlehem vom dortigen Jugendamt eine minderjährige Mutter dabei ertappt wurde, wie sie ihr Neugeborenes in eine Futterkrippe legt. Drei anwesende Ausländer, Araber vermutlich, Gold und verbotene Substanzen mit sich führten. Mithilfe von Hirten versuchten diese Subjekte, die Mitarbeiter des Jugendamtes an ihrer Tätigkeit zu hindern. Obendrein soll ein Mann im Nachthemd und mit Flügeln zugegen gewesen sein. Ein älterer Mensch namens Josef behauptete, der Vater zu sein. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet!

So launig also begann der Abend, der unter dem Motto "Genug geweihnachtet!" stand. In rascher Folge Musik, Couplets und andere bekannte Songs, dazwischen eingerahmt Gelesenes. Der gute alte Mark Twain wurde bemüht und seine Ansichten über die deutsche Sprache. Die Heiterkeit war ungemein, als am Ende dieses Twain’schen Statements Scarlett O’ monströse deutsche Wortkombinationen aus neuester Zeit zum Besten gab.

Sechs Sekunden Orgasmus

Ein weiteres Thema war die Meinung über Frauen, und man staunte, was für üble Ansichten über deren Intelligenz noch vor kur-zer Zeit einfach so von einigen Prominenten zum Besten gegeben wurden. Dieses Thema schien der Gastgeberin besonders am Herzen zu liegen. Und die Zeit rann nur so dahin und schon war die erste Stunde zu Ende. Frau Mausolf aus Müncheberg war ganz begeistert, dass solche kulturelle Leckerbissen direkt vor der Haustür zu haben sind. Ach so, die sechs Sekunden in einem weiteren Teil des Abends bezogen sich auf ein Lied über sechs Sekunden Orgasmus.