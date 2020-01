Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Krankenhäuser sind immer wieder mal davon betroffen, Hotels, Schwimmbäder und auch große Mehrfamilienhäuser mit einer zentralen Warmwasserversorgung. Überall dort, wo Warmwasser in großen Anlagen erwärmt und dann vorgehalten wird, können Legionellen im heißen Wasser auftreten. Wenige Wochen vor dem Jahreswechsel hatte es auch die Schlaubetal-Halle in Müllrose erwischt. Oder genauer: die Warmwasserleitungen der Duschen in den Sanitärräumen der Sporthalle.

Handballspiele abgesagt

"Heimspiele fallen aus", hatte die Handball-Spielgemeinschaft (HSG) Schlaubetal-Odervorland Anfang Dezember 2019 ankündigen und mitteilen müssen, dass alle für den 14. Dezember angesetzten Punktspiele ihrer Handballmannschaften in der Schlaubetal-Halle abgesagt werden mussten. Der Grund dafür: Legio­nellenbefall im Warmwasser der Duschen. Die Sporthalle selbst hatte deshalb zwar nicht gesperrt werden müssen, aber die Sportler hätten nach den Spielen nicht duschen können. Womit eine Spielabsage unumgänglich war. Nicht angepfiffen werden konnten am 14. Dezember vergangenen Jahres die Begegnungen der 1. Männermannschaft gegen den MTV Wünsdorf 1910 in der Verbandsliga Süd und der 2. Männermannschaft gegen die 2. Mannschaft der HSV Müncheberg/Buckow im Spielbezirk D (Kreisliga). Beide abgesagte Punktspiele werden zu einem späteren Zeitpunkt neu angesetzt.

Die Duschen in den Sanitärräumen der Schlaubetal-Halle waren zum Zeitpunkt der Spielabsage bereits seit mehr als drei Wochen gesperrt. Denn der Legionellenbefall war bereits im Spätherbst 2019 festgestellt worden. Schlaubetals Amtsdirektor Matthias Vogel hatte nach der Feststellung und der Bestätigung durch ein beauftragtes Labor die Duschen sperren lassen, "aus Gründen des Gesundheitsschutzes und auf Empfehlung des Gesundheitsamtes", wie er auf Anfrage mitteilte.

Sofortige Maßnahmen

Die Amtsverwaltung Schlaubetal hatte sofort die entsprechenden Baumaßnahmen veranlasst. Etwa 8000 Euro wurden in Instandsetzung und Erneuerung investiert. Am 17. Dezember konnten die Duschen dann wieder freigegeben werden – vier Wochen nach der Sperrung und nach einer Prüfung durch das Gesundheitsamt.

Legionellen sind Bakterien, die bei Menschen, die sie eingeatmet haben, eine Legionellose und hier insbesondere die Legio­närskrankheit hervorrufen können. Hauptmerkmal der Legio­närskrankheit ist eine Lungenentzündung, die – wenn sie nicht ärztlich behandelt wird – lebensbedrohlich sein kann.

Legionellen vermehren sich im Wasser, wenn dieses nicht intensiv genug zirkuliert (große Boiler und Leitungen) und nicht ausreichend erhitzt wird. Erst ab 60 Grad Wassertemperatur werden die Legionellen abgetötet.