Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Keine Ruhepause gab es rund um den Jahreswechsel im Nabu-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle bei Angermünde. Der Ressourcentag, bei dem Kindern das alte Handwerk des Filzens nähergebracht wurde, oder Beiträge des 8. Kurzfilmtages verkürzten mit nützlichen Informationen zum Klimaschutz die Zeit bis zum großen Fest. Viele leckere Gerichte mit Karpfen aus der nachhaltigen Teichwirtschaft wurden verputzt. Und nach den Tagen der Völlerei unternahmen zahlreiche Besucher einen Spaziergang durch die Natur und durch das Außengelände.

Seit Montag läuft nun bereits die erste Themenwoche des Jahres 2020 in der Blumberger Mühle. Die Winterwoche bis zum 12. Januar widmet sich vor allem der Frage, was die Tiere im Winter so machen. In einem zweistündigen Programm können Besucher täglich deren Überwinterstrategien kennenlernen. Landschaftsführer der Blumberger Mühle nehmen sie mit auf Spurensuche in die Naturerlebnislandschaft und berichten, was man in dieser Jahreszeit aktiv für den Artenschutz tun kann. So werden unter anderem Futterglocken und -ringe für die Vögel hergestellt und im Gelände aufgehängt.

Dem Schutz der gefiederten Freunde dient ebenfalls die Stunde der Wintervögel, zu der der Naturschutzbund Deutschland jeweils zum Jahresbeginn bundesweit aufruft. Dabei werden an einem Wochenende in Gärten, Parks oder auf Balkons alle Vögel gezählt, die sich dort in einem bestimmten Zeitraum aufhalten. Neben Standvögel, die in der Region heimisch sind, werden hier auch Wintergäste erfasst, die aus dem kälteren Norden und Osten nach Mitteleuropa gezogen sind. Die Nabu-Aktion, die zum zehnten Mal stattfindet, wird in der Winterwoche in einer Präsentation näher vorgestellt. Zudem gibt es praktische Tipps für die Wintervogelzählung, die auch in der Blumberger Mühle durchgeführt wird, und zwar am 12. Januar beim Familientag "Stunde der Wintervögel" von 10 bis 16 Uhr. Ab 10 Uhr sind alle Interessenten zu einer dreistündigen geführten Wanderung zu den Blumberger Teichen eingeladen. Dabei steht die Vogelbeobachtung im Mittelpunkt. Die Wanderung ist auch für Kinder geeignet, Für sie gibt es zudem ein buntes Bastelangebot im Nabu-Naturerlebniszentrum. Die Mitarbeiter sorgen zudem für ein Kinder-Erlebnis in der freien Natur, wenn das Wetter es zulässt.

Die Veranstaltungen in der Winterwoche sind kostenfrei.

Kurs zum Weidenflechten

Wer seinen eigenen Vogel, ein Nest oder eine Kugel selbst bauen und mit nach Hause nehmen möchte, kann das bei einem kreativen Weidenflechtkurs am12. Januar tun. Andrea Tuve vom Atelier Tuve bietet ihn für erwachsene Anfänger in der Zeit von 14 bis 16 Uhr an. Geflochten wird mit der neuen Weidenernte, die durch anderes Flechtmaterial ergänzt wird. Dazu gibt es Informationen zur Materialkunde, Erntezeiten, Lagerung und Weichzeiten für Weidenruten. Das Material, Werkzeuge und Modelle werden bereitgestellt. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro pro Teilnehmer.

Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 03331 26040 oder per E-Mail an die Adresse presse@blumberger-muehle.de