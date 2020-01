Wissenswertes zum PatMobilBarnim

Das PatMobilBarnim fährt ab dem 3. Februar montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr zwischen Wohn- oder anderen Abfahrtsorten innerhalb der Gemeinde Schorfheide und Gesundheitseinrichtungen in der Gemeinde sowie dem Werner-Forßmann-Krankenhaus in Eberswalde.

Wichtige Gesundheitseinrichtungen als Zielorte des PatMobils sind das Medizinische Versorgungszentrum und die Arztpraxen in Finowfurt sowie in Altenhof, Groß Schönebeck und Lichterfelde, außerdem die sechs Zahnarztpraxen in Schorfheide und das Werner-Forßmann-Krankenhaus in Eberswalde.

Das Fahrzeug ist nicht barrierefrei, der Transport von Rollstühlen deshalb nicht möglich. Genutzt und gebucht werden kann der Service von jeder geschäftstüchtigen Person. Die Beförderung von Minderjährigen erfordert die Zustimmung beziehungsweise Mitfahrt eines Erziehungsberechtigten.

Die Buchung ist ab dem 21. Januar unter der Service-Nummer 03334 235003 montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr möglich. Sie muss mindestens 24 Stunden vor der gewünschten Fahrt erfolgen.⇥red