MOZ

Frankfurt (MOZ) Ein halbes Jahr nach der Neubesetzung hat die Stadt- und Regionalbibliothek wieder eine neue Leitung. Das Beschäftigungsverhältnis von Steffi Hoffmann, die am 1. Juni ihre Stelle angetreten hatte, wurde innerhalb der Probezeit beendet. Seit Anfang Januar leitet Uwe Jung das Haus. Der 1968 in (Ost-)Berlin geborene Jung verfügt über einen Masterabschluss der Bibliotheks- und Informationswissenschaften sowie über einen Magister in Afrikawissenschaften, Soziologie und Politikwissenschaften. Er war viele Jahre im Bibliotheks- und Informationsbereich am Goethe-Institut Kamerun tätig und verfügt über besondere Erfahrungen in der internationalen bibliothekarischen Zusammenarbeit. Zuletzt arbeitete er an der Fachhochschule Potsdam als akademischer Mitarbeiter. Seit 2018 lebt Uwe Jung in Frankfurt.