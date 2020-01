Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Gerade volljährig war Thea Jammermann, als sie auf sich allein gestellt das kriegsgebeutelte Brandenburg von Protzen nordwestlich von Berlin bis nach Hause, nach Schöneiche, durchqueren musste. Mit dem Zusammenbruch Nazi-Deutschlands hatte sie ihre Anstellung auf dem Rittergut bei Fehrbellin verloren, also machte sich die junge Frau auf den Weg. Ein Schicksal, mit dem sie nicht allein stand. Nicht ganz gewöhnlich: Thea Jammermann führte Tagebuch über ihre Erlebnisse am Ende des Krieges. Nun, und das macht ihre Geschichte zu etwas Besonderem, hat ihre Tochter, die Illustratorin Christa Unzner, sie als Graphic Novel veröffentlicht. Die Notizen der Mutter, angereichert mit Zeichnungen der Tochter, sind unter dem Titel "Thea.Tagebuch" erschienen. Am Sonntag, 16 Uhr, sind sie als szenische Lesung in der Kulturgießerei zu erleben.

Dafür hat sich die in Schöneiche aufgewachsene und heute in Frankreich und Berlin lebende Christa Unzner Unterstützung geholt. Annette Baeder, die auch im Theater aus Schöneiche mitmacht, schlüpft in die Rolle von Thea Jammermann, verheiratete Unzner, sodass auf der Bühne ein Dialog zwischen Mutter und Tochter entsteht. Jens Finke, der seit Jahren mit Schöneichern Theater macht, führt Regie. Die Proben waren vor Weihnachten so gut wie abgeschlossen.

Für Christa Unzner war es nie eine Frage, dass das Buch unbedingt in Schöneiche vorgestellt werden muss. Ob sie es überhaupt veröffentlicht, ist dagegen zunächst nicht klar gewesen. Vor ihrem Tod 2015 habe ihr die Mutter gesagt, dass sie die persönlichen Notizen unbedingt vor fremden Blicken schützen müsse. Natürlich habe über die Jahre viel ganz Privates Eingang in die Bücher gefunden. Das Tagebuch von 1945 aber enthalte ganz Universelles: Den Blick einer jungen Frau auf ein Land, das in Krieg und Chaos versinkt. Und zugleich Erlebnisse, die junge Frauen zu allen Zeiten und unter allen Umständen haben können. Die erste Liebe zum Beispiel. So mischt sich in den Aufzeichnungen ihrer Mutter denn auch Schweres mit ganz Zartem. "Es erschien mir so besonders, wie eine 18-Jährige das erlebt hat", sagt Christa Unzner. So habe sie sich zur Veröffentlichung aus diesem Abschnitt des Lebens ihrer Mutter entschlossen und im Mitteldeutschen Verlag Halle einen Partner gefunden. Gewiss sei die Arbeit an Buch und Stück für sie auch eine Art des Abschiednehmens gewesen.

Regisseur Finke hebt die Unmittelbarkeit der Tagebuch-Notizen hervor und dass nichts durch den Filter der Erinnerung verwischt sei. Außerdem hält er für gut geschrieben, was die junge Thea da zu Papier gebracht hat. Er sei dankbar, die Inszenierung begleiten zu dürfen und erinnert sich an Geschichten seines Vaters, der mit 15 kurz vor Kriegsende noch eingezogen wurde und sein Leben vielleicht einem älteren Soldaten verdankt. Der habe dem Halbwüchsigen geraten, Waffen und Uniform fortzuwerfen und nach Hause zu laufen.

Erinnerungen geweckt

Brigitte Felber, Kulturgießerei und Theater aus Schöneiche sehr verbunden und aus Interesse oft bei den Proben für "Thea" dabei, muss schlucken, wenn sie über das Tagebuch spricht. Ruinen, wie sie Thea Jammermann von ihrem Heimweg durch das zerstörte Berlin beschreibt, kennt Christina Felber aus eigener Anschauung. Fast 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und in einer Zeit, in der vielerorts auf der Welt Krieg und Not herrschen, sei es um so wichtiger, zu erinnern, findet die Schöneicherin.