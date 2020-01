Maria Neuendorff

Berlin Seit der Nacht sind in Berlin erstmals BVG-eigene Abschleppwagen unterwegs. Sechs Fahrzeuge haben die Berliner Verkehrsbetriebe angeschafft, um Falschparker von Busspuren, Tramgleisen und aus Haltestellenbereichen zu entfernen.

"Wir sparen uns einen Umweg und viel Zeit", erklärt BVG-Sprecher Jannes Schwentu am Montag. Bisher musste die BVG erst die Polizei rufen, die dann vor Ort wiederum den Abschleppdienst orderte. Nun können unter anderem Busfahrer, die um Falschparker zeitraubende Slaloms fahren müssen, per Bordcomputer die BVG-Leitstelle informieren, die dann die hauseigenen Abschleppwagen in die Spur schickt.

40 BVG-Mitarbeiter wurden eigens für den neuen Job ausgebildet. Damit sie im oft chaotischen Großstadtverkehr erst einmal Routine bekommen, schleppen sie anfangs nur nachts ab. "Später werden sie dann auch tagsüber im Einsatz sein", so Schwentu.

Die Autos werden in der Nähe auf einen regulären Parkplatz gesetzt. Der Falschparker muss mindestens 208 Euro für das Abschleppen berappen. Dazu flattert meist noch ein Bußgeldbescheid von der Polizei ins Haus. "Wir werden damit keinen Profit machen", betont Schwentu. "Aber wir hoffen, dass sich die Leute künftig zweimal überlegen, ob sie auf der Busspur parken, um ein paar Brötchen zu kaufen."