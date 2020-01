MOZ

Eberswalde (MOZ) Bei Guten Morgen Eberswalde hat das neue Jahr am Sonnabendvormittag mit dem Amai Figurentheater und dem Ein-Personen-Stück "Pappelapapp" begonnen. Mehr als hundert Besucher verfolgten das Geschehen auf der Bühne im Saal des Paul-Wunderlich-Hauses. Vor allem Kinder in der ersten Reihe sahen das, was Ulrike Kley – Gründerin und Hauptdarstellerin – dort mit Pappkartons in allen Größen anstellte, als pantomimisches Ratespiel und kommentierten das Geschehen eifrig. So verwandelte sich schnöde Pappe in Pappelefanten, Pappdrachen, Papptiger, Pappmonster und Pappaffen.

Es war der fantasiereiche Start in die Reihe, die auch im noch jungen Jahr die Eberswalder wieder jedes Wochenende zum Kulturprogramm einladen möchte. Wie Veranstalter Udo Muszynski vorausblickte, werden es 2020 "höchstwahrscheinlich" 52 Sonnabende sein. Schon der Januar offenbare die gesamte Bandbreite. Auf Theater folgt am kommenden Sonnabend ein Konzert, dann eine Lesung, danach Tanz. Außerdem wartet Ostern mit Nummer 666 eine ganz besondere Ausgabe.