Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bürgermeister Frank Balzer legt erstmals Zahlen zur Gesamtfinanzierung öffentlich vor. 345 000 Euro sind an Spenden eingegangen.

Bisher war es immer ein großes Geheimnis, das in der 20-jährigen Geschichte nicht gelüftet wurde, nun wurden erstmals konkrete Zahlen zu den Kosten des Stadtfestes vorgelegt: 500 000 Euro hat die Veranstaltung im vergangenen Jahr gekostet, mehr als 200 000 Euro davon haben die Stadt und städtische Unternehmen aufgebracht.

Bürgermeister Frank Balzer (SPD) hatte zunächst die Stadtverordneten im nicht öffentlichen Teil der Stadtverordnetenversammlung im Dezember informiert und sich dort auch die Zustimmung geholt, darüber öffentlich berichten zu können. "Wir wollen damit Transparenz schaffen", sagte Balzer gegenüber der MOZ.

Wobei die Transparenz hauptsächlich auf Drängen von Stadtverordneten entstanden ist. Erich Opitz, Fraktionsvorsitzender von Bürgervereinigung Fürstenberg (Oder)/Die Piraten, hatte zum Beispiel schon im September des vergangenen Jahres einen größeren Fragenkatalog vorgelegt, der sich mit der Finanzierung beschäftigt. Und Opitz lag damals mit seinen Schätzungen zu den Gesamtkosten richtig.

Die Gesamtkosten des 20. Stadtfestes im vergangenen Jahr betrugen demnach 500 000 Euro, erklärte Frank Balzer. Der Anteil der Stadt an den Gesamtkosten liegt bei 145 000 Euro. Darin enthalten ist zum einen der Zuschuss der Stadt, der 68 000 Euro beträgt, 8000 Euro mehr, als ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt. Bei der restlichen Summe handele es sich laut Frank Balzer um Leistungen, die pflichtig seien, wie zum Beispiel Genehmigungen. Auch die Kosten für Strom, Reinigung und Absperrungen sind von der Stadt beglichen worden. 4000 Euro wurde aus dem Kulturbudget zugesteuert für die Ausrichtung des Programms im Hütte-Treff.

Artecom ist wieder im Boot

Der Großteil der Kosten wurde, wie auch schon in den Vorjahren, über Spenden abgedeckt. Frank Balzer nennt die Summe von 354 000 Euro. "Das sind 100 000 Euro mehr als in den Vorjahren", so Balzer. Darunter sind nicht nur große Geldbeträge, sondern auch eine Vielzahl von Kleinspenden. Allein diese Kleinspenden hätten zwischen 25 000 und 30 000 Euro ergeben.

Wer genau was gezahlt hat, wird öffentlich nicht genannt, muss natürlich auch nicht genannt werden. Frank Balzer betont lediglich, dass mehr gegeben wurde und sich unter den Spendern auch neue Firmen und Namen befänden, die sich bisher nicht beteiligt haben. Lediglich, was die städtischen Unternehmen beigesteuert haben, wurde von Bürgermeister beziffert. Die Summe beläuft sich auf 60 000 Euro. Eine Summe, die auch schon in den Vorjahren gegeben wurde. Die städtische Gebäudewirtschaft sowie die Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH gehörten neben ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, der VEO und der Sparkasse Oder-Spree zu den Hauptsponsoren des Festes. Mit zur Finanzierung beigetragen haben wie in jedem Jahr der Verkauf der Stadtfestsouvenirs, der sogenannten Blinkis. Frank Balzer nennt als Erlös 10 000 Euro.

Nach dem Jubiläumsfest – dem 20. Stadtfest – im vergangenen Jahr, steht in diesem Jahr ein weiteres Jubiläum an: 70 Jahre Werk und Stadt. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung am letzten Augustwochenende nehmen langsam Fahrt auf. ArcelorMittal Eisenhüttenstadt und die Stadt wollen das Fest gemeinsam ausrichten. Im Januar werde es ein Treffen mit den beiden Partnern sowie der Veranstaltungsagentur Artecom geben zur weiteren Planung.