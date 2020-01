Olav Schröder

Bernau An Straßen und auf Plätzen abgestellte E-Scooter sind in Bernau kein Ärgernis. Anders als im nahen Berlin gibt es in der Stadt praktisch keine Elektro-Tretroller, die den Weg versperren. Beim traditionellen Fahrrad ist die Situation schon anders. Nicht nur Fußgänger ärgern sich über Drahtesel, um die sie einen Bogen machen müssen. Auch Radfahrern selbst sind sie ein Dorn im Auge. Die Arbeitsgruppe Radverkehr will sich in ihrer nächsten Sitzung erneut mit dem Thema befassen und Standorte mit hohem Bedarf an Abstellplätzen benennen.

Ein problematischer Ort ist bereits der Bernauer Bahnhofsvorplatz. Dort wurde von der Stadt zwar das erste Fahrradparkhaus Brandenburgs errichtet. Es wird vor allem von Pendlern genutzt. Unter dem Dach des Hauses unmittelbar am Bahnsteig gibt es allein 560 Stellplätze.

Baumgitter als Ersatz

Doch die Räder werden nicht ausschließlich in dem Parkhaus, sondern auch auf dem Vorplatz abgestellt, und zwar dort, wo dies nicht erwünscht ist. So kritisierte Michael Klitsch von der Radfahr-AG, dass Räder an den Eisengittern angeschlossen werden, die eigentlich die Bäume schützen sollen. Es gibt kaum ein Baumgitter, das davon verschont wird. Das "wilde" Abstellen, das schon vor Eröffnung des Parkhauses ein ständiges Problem rund um den Bahnhof war, wird in der Arbeitsgruppe auch heute noch als Problem angesehen. Dabei gebe es – neben der Schaffung von Abstell-alternativen – auch Mittel, die das Problem zumindest entschärfen könnten. Wenn statt der Gitter Stangen rund um die Bäume aufgestellt werden, so Michael Klitsch, würden daran keine Räder mehr angeschlossen, da die Fahrradschlösser einfach über die Stangen gezogen werden können. Auch die Geländer am Fahrradparkhaus würden vor allem im Sommer ausgiebig genutzt. Die Folge: Der Zugang zum Parkhaus wird erschwert. Handläufe, die in einer Richtung offen sind, wären eine Alternative. Störende Räder könnten umgestellt werden.

Auch sogenannte "Fahrradleichen" werden in der Arbeitsgruppe als Ärgernis angesehen. Einerseits verschönern die Schrotträder nicht gerade das Stadtbild, andererseits blockieren sie ordnungsgemäße Anschließmöglichkeiten. Am Bernauer Bahnhof scheinen sie jedoch weniger das Problem zu sein. Tauchen sie auf, wird zunächst ein Hinweis zum Entfernen angebracht. Geschieht nichts, werden sie nach einer angemessenen Frist schließlich entfernt.

Bedarf nimmt zu

"Der Bedarf an Fahrradstellplätzen ist vorhanden", hält die Bernauer Pressesprecherin Nancy Kersten fest. Im Parkhaus am S-Bahnhof Friedenstal werden daher noch einmal 500 bis 600 entstehen. Für weitere wird die Wobau in dem Parkhaus auf dem Ladeburger Dreieck sorgen. Seit der Durchführung des Pro.Klima-Projekts, das die Stadt Bernau und die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde mit Beteiligung von Bürgern durchführten, habe die Diskussion um die Mobilität eine "neue Dimension" erfahren. Für die Stadt ermittelt das Infrastrukturamt den Bedarf an Stellplätzen. Bürger könnten darüber hinaus auch im Rahmen des Bürgerhaushaltes konkrete Wünsche ins Spiel bringen.

Die Bernauer Arbeitsgruppe Radverkehr trifft sich am 18. Februar um 18 Uhr in der Breitscheidstraße 31, Vorderhaus rechts, Hochparterre (Fraktionsbüro Grüne/Piraten). Gäste sind willkommen.